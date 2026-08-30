ABC del regreso a clases en Sierra y Amazonía

Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía están próximos a regresar a su próximo período lectivo.

Uniformes listos, mochilas preparadas y nuevamente la alarma temprano. Más de 1.7 millones de estudiantes de Sierra y Amazonía regresarán a clases para iniciar el año lectivo 2026-2027.

El retorno comenzará el martes 1 de septiembre y será escalonado durante tres días. Cerca de 6 000 instituciones educativas fiscales y aproximadamente 100 000 docentes están preparados para recibir a los estudiantes.

¿Qué día debe regresar cada estudiante?

El 1 de septiembre ingresarán Bachillerato e Inicial. El 2 de septiembre será el turno de octavo, noveno y décimo de Educación General Básica, además de primero de Preparatoria.

Finalmente, el 3 de septiembre regresarán segundo, tercero y cuarto de Básica Elemental y quinto, sexto y séptimo de Básica Media.

Quito prepara un operativo especial

El regreso de miles de estudiantes también significará más vehículos y personas movilizándose durante las primeras horas de la mañana.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 586 agentes por turno y concentrará sus acciones en 180 de las 419 unidades educativas de Quito, priorizadas principalmente por la cantidad de estudiantes que reciben.

También habrá controles al transporte escolar e informal y vigilancia del respeto a las paradas.

La AMT identificó además cinco puntos complejos para la movilidad: Panamericana Norte, Redondel del Ciclista, Playón de La Marín, Quitumbe y Morán Valverde, en el ingreso hacia la avenida Simón Bolívar.

¿Habrá cierres alrededor de los colegios?

La AMT informó que no están previstos cierres viales en los exteriores de las 180 instituciones educativas priorizadas.

Sin embargo, habrá controles reforzados en sectores donde actualmente existen obras, entre ellos Calderón, Tumbaco, Ruta Viva, La Delicia, Eugenio Espejo y Quitumbe.

Además, en la Galo Plaza Lasso está previsto mantener un contraflujo entre las 06:30 y 09:00, mientras continúan trabajos viales.

Regresan los expresos escolares

Desde el 1 de septiembre también volverán cinco rutas de expresos escolares del Trolebús y la Ecovía.

Los primeros recorridos saldrán entre las 06:05 y 06:30 y los estudiantes pagarán una tarifa reducida de USD 0.17.

En el Trolebús funcionarán los recorridos Quitumbe-Colón y El Recreo-Colón. En la Ecovía estarán habilitados Quitumbe-Playón de La Marín, Guamaní-De las Universidades y Río Coca-Playón de La Marín.

Los profesores podrán utilizar estos servicios presentando su credencial y también podrán viajar padres, madres o acompañantes de niños pequeños.

Seguridad en los alrededores de los planteles

El Municipio trabaja además en la señalización de 150 escuelas y colegios, con cruces peatonales, reductores de velocidad, líneas de pare y zonas escolares. Más de 100 000 estudiantes se beneficiarán de estas intervenciones.

En estas zonas, los conductores deberán recordar una regla fundamental, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora.

Con el regreso progresivo desde el 1 de septiembre, la recomendación para las familias durante los primeros días será planificar los recorridos con anticipación, especialmente en sectores donde existen obras o alta concentración de instituciones educativas.