Messi en la Selección Argentina: el desglose de sus títulos y récords históricos

El legado de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina trasciende los números, pero sus cifras oficiales son la prueba irrefutable de una hegemonía futbolística sin precedentes.

Tras más de dos décadas vistiendo la Albiceleste en diversas categorías, el astro rosarino ha transformado la historia del fútbol internacional a fuerza de goles, asistencias y levantando los trofeos más codiciados del planeta.

A nivel absoluto, las estadísticas de Messi reflejan una regularidad asombrosa en el más alto rendimiento. Con 191 partidos disputados y 112 goles convertidos, el capitán argentino no solo ostenta un promedio de gol superior al 0,58 por encuentro, sino que además lidera la tabla histórica de asistencias del combinado nacional con 58 pases de gol.

El pico cumbre de su trayectoria con la Selección Mayor llegó en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde guio al equipo a conquistar la tercera estrella tras derrotar a Francia en una final inolvidable. Este logro completó un ciclo glorioso en el que Messi fue pieza clave, acumulando siete goles y tres asistencias a lo largo del torneo para coronarse también con el Balón de Oro de la competición.

Títulos de Lionel Messi con la Selección Argentina Selección Absoluta (4 Títulos) Año Torneo Categoría 2024 Copa América Selección Mayor 2022 Copa Mundial de la FIFA Selección Mayor 2022 Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA (Finalissima) Selección Mayor 2021 Copa América Selección Mayor Selección Juvenil / Olímpica (2 Títulos) Año Torneo Categoría 2008 Medalla de Oro (Juegos Olímpicos de Pekín) Sub-23 2005 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Sub-20

El camino hacia la gloria dorada comenzó un año antes con la conquista de la Copa América 2021 en Brasil, rompiendo una sequía de 28 años sin títulos para el país tras vencer al anfitrión en el estadio Maracaná.

A este hito se sumó la obtención de la Finalissima 2022 en Wembley frente a Italia, consolidando el dominio sudamericano sobre el campeón europeo de ese momento.

El dominio continental se reafirmó en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, donde Argentina ratificó su jerarquía al superar a Colombia en la gran final. Con este trofeo, Messi sumó su cuarto título oficial con la Selección Absoluta, afianzando una de las eras más dominantes en la historia de las selecciones nacionales.

Palmarés Oficial de Lionel Messi con la Selección Argentina Resumen de títulos en Selección Mayor y Categorías Inferiores Año Torneo / Campeón de Categoría Sede / Rival en la Final 2024 Copa América Selección Mayor Estados Unidos (vs. Colombia) 2022 Copa Mundial de la FIFA Selección Mayor Catar (vs. Francia) 2022 Finalissima (CONMEBOL-UEFA) Selección Mayor Inglaterra (vs. Italia) 2021 Copa América Selección Mayor Brasil (vs. Brasil) 2008 Medalla de Oro (Juegos Olímpicos) Selección Sub-23 Pekín (vs. Nigeria) 2005 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Selección Sub-20 Países Bajos (vs. Nigeria)

Antes de su plenitud con el primer equipo, Messi ya había dejado una huella imborrable en las categorías juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino. Sus primeros grandes trofeos con la camiseta albiceleste fueron la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Países Bajos 2005 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con el equipo Sub-23.

En el apartado individual, el '10' acumula marcas casi inalcanzables: es el máximo goleador histórico de la Albiceleste, el futbolista con más presencias en la historia del país y el máximo artillero argentino en Mundiales con 13 tantos.

Con seis títulos oficiales en total vistiendo la camiseta de su país, Lionel Messi consolidó de manera definitiva un expediente deportivo inolvidable.