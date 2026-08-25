Fue captada por cámaras: Habla la familia de Odalys Mosquera, menor desaparecida en Quito

Odalys Mosquera, de 15 años, desapareció en La Armenia, en Quito.

Nuevos detalles se conocen sobre la desaparición de Odalys Mosquera, la menor de 15 años vista por última vez el lunes 24 de agosto de 2026 en el sector de La Armenia, Valle de los Chillos.

En entrevista exclusiva con Teleamazonas.com, el padre de la adolescente, confirmó que la última pista obtenida fue por cámaras de seguridad.

Las mismas hbarían captado a su hija caminando la mañana de este martes por el sector de la Plaza Ajaví, en el sur de Quito.

Odalys Mosquera, de 15 años, desapareció en La Armenia, en Quito.

Salió en un autobús hacia la Marín

De acuerdo con el relato de su padre, la menor salió de su domicilio a las 15:30 del lunes caminando por sus propios medios.

En La Armenia abordó un bus con destino al sector de La Marín, en el centro de la capital.

Este martes a las 10:00, agentes policiales y familiares que revisaban los videos de vigilancia lograron divisarla en la zona de La Javi, portando la misma vestimenta con la que salió de casa.

Temor por su desorientación en la ciudad

La familia se encuentra sumamente consternada debido a la vulnerabilidad de la menor.

"Ella no se ubica bien en la ciudad , lamentablemente no sabe coger autobuses y nunca ha estado sola". Padre de Odalys Mosquera

Al momento de su desaparición, Odalys vestía:

Accesorios: Gorra y una mochila.

Gorra y una mochila. Prendas: Calentador completo.

(Por disposición de los agentes investigadores ya pedido de la familia, se omiten los colores específicos de las prendas para no entorpecer la búsqueda).

La búsqueda continúa

Varios equipos de familiares y agentes de la policía recorren en este momento los sectores aledaños a La AjavÍ y puntos clave del sur de Quito para dar con su paradero.

"Le ruego por favor a toda la gente que nos ayude a localizarla" Padre de Odalys Mosquera

Si usted tiene información que le permite ubicar a Odalys Mosquera, comuníquese de inmediato al 1-800 DELITO (335486) o al 911.