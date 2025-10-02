CES aprobó las primeras cinco materias de licenciatura para la Universidad de la Policía

El Pleno del CES se reunió para aprobar las primeras cinco carreras de la Universidad de la Policía Nacional.

El Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) aprobó el miércoles 1 de octubre del 2025 las primeras cinco carreras de licenciatura para la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (Usecipol).

La Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas realizó un análisis técnico de los programas académicos y verificó que todos cumplían con los estándares de calidad que exige la Ley de Educación Superior en el país.

Las carreras aprobadas son:

Gestión de Seguridad Ciudadana

Gestión de Seguridad y Orden Público

Investigación Criminal y Forense

Inteligencia Estratégica y Prospectiva

Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.

“Hoy, se concreta este paso decisivo que fortalece la formación académica en materia de seguridad ciudadana y policial. La USECIPOL será un bastión académico al servicio de la sociedad, aportando en la construcción de un Ecuador más seguro”, destacó el presidente del CES, Pablo Beltrán.

Por su parte, el rector de USECIPOL, Diego Romero, manifestó que la aprobación de estas licenciaturas “marca un hito, porque somos la única universidad a nivel regional que oferta carreras en seguridad.”