Así puede inscribirse al curso gratuito sobre manejo digital para emprendedores de Secap

Emprendedores podrán acceder a un curso gratuito sobre manejo de redes sociales en Secap.

Los emprendedores ecuatorianos podrán acceder a un curso virtual de capacitación sobre el manejo de redes sociales para potenciar sus negocios, informó la Secretaria de Comunicación, Irene Vélez este miércoles 29 de octubre del 2025.

El curso Click Digital será gratuito a través del Secap e inicia el 5 de noviembre del 2025. Las clases serán de 17:00 a 19:00 los lunes, miércoles y viernes hasta el 17 de noviembre. Al final del curso se entregará un certificado de participación.

Las inscripciones están abiertas desde este miércoles y se ampliarán hasta el miércoles 4 de noviembre. El curso está habilitado para personas desde los 18 hasta los 60 años. El único requisito es tener manejo de herramientas ofimáticas básicas.

Paso a paso para inscribirse

Ingresar a https://si.secap.gob.ec/sisecap/ofertaCapacitacion/

En cursos y programas escoger Click Digital

Inicie sesión con un usuario y contraseña y cree su perfil.

Con ese perfil podrá acceder a las clases en línea gratuitas a partir del miércoles 5 de noviembre del 2025.