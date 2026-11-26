Las clases presenciales se retomarán este viernes 27 de noviembre de 2026 en la costa ecuatoriana según informó Gilda Alcívar, ministra de Educación en su cuenta de la red social X.

Según la funcionaria esta decisión se tomó conforme a lo dispuesto por el COE Nacional y con base en los informes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

En su comunicado detalla que debido a la persistencia de las condiciones climáticas adversas en varias zonas del Litoral, las autoridades educativas establecieron excepciones territoriales y operativas en las que se mantendrá la modalidad no presencial.

Provincias y cantones que mantienen clases virtuales por lluvias

La disposición de retorno presencial no aplica para las siguientes zonas, donde las actividades escolares continuarán bajo modalidad no presencial:

Provincias completas:

Los Ríos

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantones específicos de Guayas:

Balao

Balzar

El Empalme

El Triunfo

El Piedrero

General Antonio Elizalde (Bucay)

Marcelino Maridueña

Naranjal

Simón Bolívar

Tenguel (parroquia rural de Guayaquil)

Virtualidad en planteles que son recintos electorales

Adicionalmente, las autoridades de educación informaron que en todas aquellas unidades educativas designadas como recintos electorales para los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de este domingo 29 de noviembre, se activará la modalidad virtual durante la jornada de este viernes 27 de noviembre, con el objetivo de facilitar el despliegue logístico y el resguardo del material electoral.

El Ministerio de Educación reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución climática en cada territorio para adoptar las medidas preventivas necesarias y salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.