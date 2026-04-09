Clausuran sucursal de Cumbayá de clínica odontológica donde murió Luis Alarcón
La Acces realizó operativos de control en la sucursal de la clínica odontológica donde murió Luis Alarcón. Se hallaron irregularidades.
Las autoridades clausuraron la sucursal de Cumbayá de la clínica odontológica donde falleció Luis Alarcón
X Acces.
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Actualizada:
09 abr 2026 - 11:59
Tras la muerte de Luis Alarcón en una clínica de especialidades odontológicas en Quito, las autoridades realizaron un control en la sucursal de Cumbayá. En el local se hallaron irregularidades, por lo que fue clausurado.
La intervención fue ejecutada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acces), que inspeccionó la sucursal con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar la seguridad de los usuarios.
Irregularidades detectadas
Durante la inspección, las autoridades identificaron múltiples incumplimientos sanitarios que representaban un riesgo para la salud de los pacientes. Entre los principales hallazgos constan:
- Medicamentos caducados y sin rotulación
- Fármacos sujetos a fiscalización que no correspondían a la tipología del establecimiento
- Presencia de toxina botulínica y sueros, algunos abiertos, almacenados junto a alimentos
- Jeringuillas cargadas con líquidos no identificados en consultorios
- Uso de insumos relacionados con procedimientos estéticos no autorizados
Como parte del operativo, se inmovilizaron 171 medicamentos e insumos.
Fallas en gestión y documentación
La ACESS también evidenció problemas en la gestión interna del establecimiento, como manejo inadecuado de desechos sanitarios, acumulación de insumos en bodegas, historias clínicas incompletas y una nómina de personal desactualizada.
Además, se detectó que existían registros de atención a pacientes previos a la obtención del permiso de funcionamiento. Otro de los hallazgos fue que el área de rayos X no contaba con el equipo declarado.
Ante estas irregularidades, la entidad dispuso la clausura provisional del establecimiento. El caso será documentado en un informe técnico que será remitido a la comisaría correspondiente para continuar con el proceso administrativo y determinar posibles sanciones.
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