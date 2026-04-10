Detectan insumos caducados y productos estéticos en clínica dental de Quito donde murió Luis Alarcón

Funcionarios del Acces hallaron insumos caducados en la clínica donde murió Luis Alarcón.

La clínica dental donde murió Luis Alarcón, ubicada en el norte de Quito, fue inspeccionada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y recibió un nuevo sello de clausura este viernes 10 de abril del 2026.

El hombre, de 37 años, acudió al centro para someterse a una cirugía dental y falleció en el lugar. En la nueva inspección, los técnicos detectaron múltiples irregularidades sanitarias y administrativas.

La intervención estuvo a cargo de la Acess, que solicitó previamente el retiro del sello de clausura a la Agencia Metropolitana de Control para poder ingresar al establecimiento y verificar las condiciones bajo las cuales operaba.

Insumos caducados y productos estéticos junto a alimentos

Durante la inspección, las autoridades evaluaron cuatro componentes:

Infraestructura

Equipamiento

Talento humano

Cumplimiento normativo

Entre los principales hallazgos se identificaron 482 insumos y dispositivos médicos caducados, incluidos aditamentos de implantes, los cuales fueron aislados.

Además, se evidenció el almacenamiento inadecuado de sustancias como ácido hialurónico y toxina botulínica junto a alimentos, lo que representa un riesgo sanitario. También se detectaron fallas en la gestión de desechos.

Irregularidades en personal y funcionamiento

Otro de los aspectos observados fue que la nómina de profesionales que laboraban en el centro no coincidía con la presentada durante la inspección de habilitación, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos para operar.

Las autoridades indicaron que mantener las condiciones bajo las cuales se otorga el permiso de funcionamiento es responsabilidad directa de los representantes del establecimiento.

Clausura y análisis del caso

Con base en las evidencias recopiladas, la Acess dispuso la clausura del centro odontológico como medida cautelar.

Además, anunció la elaboración de un informe técnico que será remitido para continuar con el debido proceso.

Como parte de las acciones, también se solicitó la historia clínica de Luis Alarcón, con el objetivo de realizar un análisis detallado del caso.