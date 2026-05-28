¿Cómo saber si una universidad está acreditada en Ecuador?

En la plataforma del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se puede verificar si una universidad está legalmente acreditada.

Tras la alerta emitida por la Superintendencia de Compañías sobre la existencia de 354 empresas que ofertan educación superior sin autorización, surgió la inquietud sobre cómo verificar si una universidad o instituto está legalmente acreditado en Ecuador.

Los estudiantes cuentan con mecanismos oficiales para consultar si una institución de tercer nivel está habilitada para ofrecer carreras y programas académicos.

Para revisar la acreditación de universidades y escuelas politécnicas, los ciudadanos deben ingresar al portal del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El listado oficial está disponible en:

Listado de universidades y escuelas politécnicas acreditadas

En esa página se despliega la lista de instituciones reconocidas. Además, existe un buscador donde se puede escribir el nombre de la universidad o escuela politécnica para comprobar si aparece como “acreditada”.

En el caso de los institutos superiores, la consulta se realiza en otro apartado del mismo portal:

Consulta de institutos superiores acreditados

Allí, los usuarios deben seleccionar entre seis categorías distintas:

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos

Institutos Superiores Pedagógicos

Institutos Superiores Técnicos en modalidad a distancia

Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües

Institutos Superiores de Artes y Conservatorios

Institutos Superiores Universitarios con facultad para ofertar programas de posgrado tecnológico

Niños y adolescentes pueden acceder a cursos de educación financiera

La recomendación de las autoridades es verificar siempre la legalidad de la institución antes de matricularse o iniciar un programa académico.

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las 354 empresas detectadas están constituidas como sociedades mercantiles y no cuentan con autorización para impartir educación superior.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que únicamente universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorios sin fines de lucro, autorizados por el Consejo de Educación Superior, pueden ofrecer formación de tercer nivel en el país.