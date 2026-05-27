Alerta en Ecuador: 354 empresas ofrecen educación superior sin autorización legal

Se detectaron en Ecuador 354 compañías constituidas como sociedades mercantiles, que ofertaban educación superior.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros detectó a 354 empresas que ofrecen servicios de educación superior sin contar con autorización legal para hacerlo en Ecuador.

La alerta fue emitida este miércoles 27 de mayo de 2026, luego de que la entidad identificara, durante sus procesos de control, a compañías constituidas como sociedades mercantiles que incluyen dentro de su objeto social la prestación de formación de tercer nivel.

Según explicó la institución, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que únicamente las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorios sin fines de lucro, autorizados por el Consejo de Educación Superior, pueden impartir este tipo de enseñanza.

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Por eso, las compañías mercantiles no están facultadas legalmente para desarrollar actividades académicas relacionadas con educación superior.

La Superintendencia de Compañías informó además que ya notificó a las empresas involucradas y les otorgó un plazo de 30 días para reformar su objeto social y eliminar estas actividades.

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En caso de incumplimiento, la entidad advirtió que "se adoptarán las medidas administrativas correspondientes, conforme a la normativa legal vigente".

Ante este escenario, la Superintendencia recomendó a la ciudadanía verificar que las instituciones donde planean estudiar cuenten con la debida autorización para ofertar programas de educación superior.