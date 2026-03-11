La Contraloría alerta estafa con su nombre para ofrecer trabajos, exámenes y auditorías

Contraloría General del Estado alerta de posibles estafas con el noimbre del organismo

La Contraloría General del Estado (CGE) alertó que personas inescrupulosas estarían utilizando el nombre de la institución y de sus autoridades para estafar a la ciudadanía.

En un comunicado la CGE señaló que se usa el nombre para ofrecer o pedir, de manera fraudulenta, puestos de trabajo, gestionar exámenes de auditoría o desvanecimientos de responsabilidades.

El organismo de control señaló que todas las gestiones se difunden exclusivamente a través de sus canales institucionales y no mediante asesores, directivos, funcionarios o servidores que ofrezcan trámites de manera particular.

La Contraloría exhortó a la ciudadanía a no entregar dinero ni proporcionar información personal ni ceder ante presiones de particulares que se presenten como enviados por la institución o por su máxima autoridad.

Recordó que cualquier intento de estafa puede ser denunciado a través del correo electrónico anticorrupcion@contraloria.gob.ec.