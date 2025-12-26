La Contraloría detectó indicios penales y un perjuicio de USD 195 000 en ETAPA EP de Cuenca

La Contraloría General del Estado detectó indicios de responsabilidad penal en el manejo de talento humano de ETAPA EP

La Contraloría General estableció, este viernes 26 de diciembre de 2025, indicios penales y sugirió responsabilidades por 195 000 dólares en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP).

El ente de control detectó presuntas irregularidades en el manejo del talento humano de esa institución municipal entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

Se realizó un examen especial en ETAPA EP en el que se analizó los subsistemas de planificación del talento humano y valoración de cargos, reclutamiento y contratación de personal, evaluación del desempeño, formación, capacitación y pago de sueldos.

Uno de los hallazgos fue que a la fecha de corte del examen especial no se habían recuperado en ETAPA EP los valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, manteniéndose un saldo pendiente de recuperar de 245 501,84 dólares.

Además, el equipo auditor observó que la creación del cargo de 'Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos', en junio de 2023, se realizó sin sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano.

La auditoría también determinó pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable, por lo que, a la fecha de corte del examen se mantienen valores pendientes de cobro de años anteriores por un valor de 245.501,84 dólares.

Además, la Contraloría identificó a cinco funcionarios que presentaron las declaraciones patrimoniales juradas de manera extemporánea y 24 no la presentaron.

Otro hallazgo fue la falta de control y supervisión en los procesos de reclutamiento y selección del personal de la entidad municipal de Cuenca.

Tras detectar esas y otras irregularidades, el equipo auditor de la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas por 88 000,00 dólares y civiles por 107 031,23 dólares.