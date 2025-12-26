La Contraloría detectó indicios penales y un perjuicio de USD 195 000 en ETAPA EP de Cuenca
Contraloría detectó presuntas irregularidades en el manejo del talento humano de ETAPA EP entre junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.
La Contraloría General del Estado detectó indicios de responsabilidad penal en el manejo de talento humano de ETAPA EP
26 dic 2025 - 20:56
La Contraloría General estableció, este viernes 26 de diciembre de 2025, indicios penales y sugirió responsabilidades por 195 000 dólares en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP).
El ente de control detectó presuntas irregularidades en el manejo del talento humano de esa institución municipal entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.
Se realizó un examen especial en ETAPA EP en el que se analizó los subsistemas de planificación del talento humano y valoración de cargos, reclutamiento y contratación de personal, evaluación del desempeño, formación, capacitación y pago de sueldos.
Uno de los hallazgos fue que a la fecha de corte del examen especial no se habían recuperado en ETAPA EP los valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, manteniéndose un saldo pendiente de recuperar de 245 501,84 dólares.
Además, el equipo auditor observó que la creación del cargo de 'Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos', en junio de 2023, se realizó sin sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano.
La auditoría también determinó pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable, por lo que, a la fecha de corte del examen se mantienen valores pendientes de cobro de años anteriores por un valor de 245.501,84 dólares.
Además, la Contraloría identificó a cinco funcionarios que presentaron las declaraciones patrimoniales juradas de manera extemporánea y 24 no la presentaron.
Otro hallazgo fue la falta de control y supervisión en los procesos de reclutamiento y selección del personal de la entidad municipal de Cuenca.
Tras detectar esas y otras irregularidades, el equipo auditor de la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas por 88 000,00 dólares y civiles por 107 031,23 dólares.
