Abren convocatoria para contratar a 1 535 profesionales de consejería estudiantil

Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas en mayo.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) abrió la convocatoria para contratar a 1 535 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), del régimen Costa–Galápagos.

De acuerdo con la información, los interesados deberán contar con título de tercer nivel en áreas como Psicología, Trabajo Social y afines, registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.

Conozca la fecha de inscripción

El proceso de inscripción se realizará el lunes 27 de abril de 2026, a través del enlace: https://educacion.gob.ec/educa-empleo-para-dece/

Los profesionales seleccionados se incorporarán a partir del 1 de mayo de 2026, bajo la modalidad de contrato ocasional, con una remuneración mensual de USD 817.

"Con esta incorporación, se incrementará la cobertura de atención DECE del 54,4% al 70% a nivel nacional, beneficiando a más de 690.000 estudiantes", indica el Minedec.