Decenas de casas inundadas en la ciudad de Manta, en Manabí, tras el desbordamiento de los ríos en Manta

Las clases se mantendrán en modalidad no presencial en la Costa y Galápagos la jornada del jueves 26 de noviembre del 2026 debido a las intensas lluvias y marea alta provocadas por el fenómeno El Niño.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Educación la noche de este miércoles 25 de noviembre, con base en los reportes de los organismos especializados y con la validación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Para determinar la modalidad de estudios, las autoridades consideraron el pronóstico de lluvias durante la madrugada, elaborado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), así como el informe de mareas altas del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

¿Dónde habrá clases presenciales este jueves?

La jornada educativa se desarrollará bajo las siguientes modalidades:

Costa: clases no presenciales.

clases no presenciales. Galápagos: clases no presenciales.

clases no presenciales. Sierra: clases presenciales.

clases presenciales. Amazonía: clases presenciales.

La disposición es de cumplimiento para las instituciones educativas fiscales, particulares y fiscomisionales de las cuatro regiones del país.

Lluvias y mareas altas condicionan el retorno a clases

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas continúan condicionando el desarrollo de las actividades escolares, principalmente en la Costa y Galápagos, donde se han registrado emergencias por inundaciones.

La medida busca reducir los riesgos a los que podrían exponerse los estudiantes durante sus desplazamientos hacia las instituciones educativas.