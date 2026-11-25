La tarde de este miércoles 25 de noviembre de 2026 se registra una intensa precipitación en varios sectores de Guayaquil.

Reportes ciudadanos indican que en la avenida Juan Tanca Marengo y en Urdesa, norte de la ciudad, existe acumulación de agua en la vía.

Las cámaras de video vigilancia del ECU 911 muestran en imágenes de cómo se desarrolla el evento meteorológico.

Además, que indican que están en monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de posibles novedades que requieran la coordinación con instituciones de respuesta.

Pronóstico del Inamhi: tormentas y lluvias fuertes para la noche y madrugada

De acuerdo con el monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitido a las 14:04 de este miércoles ya se observan lluvias con tormentas eléctricas en Manabí, norte de Esmeraldas, Santo Domingo y zonas de Pichincha, además de precipitaciones moderadas al este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Para la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26 de noviembre (de 19:00 a 07:00), el boletín del Inamhi detalla escenarios de tormenta (gris) y lluvia fuerte (roja) en las siguientes regiones:

Costa y Galápagos: Se esperan tormentas en cantones de Guayas , El Oro y Los Ríos . Además, habrá lluvia fuerte en Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas , Santa Elena y zonas altas de Manabí .

Se esperan en cantones de , y . Además, habrá en , y zonas altas de . Sierra: Se pronostican tormentas en Azuay , Cañar , Loja . Existe pronóstico de lluvia fuerte en sectores de Pichincha como Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. En Cotopaxi , cantones de La Maná y Pangua se verán afectados.

Se pronostican en , , . Existe pronóstico de en sectores de como Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. En , cantones de La Maná y Pangua se verán afectados. Amazonía: Predominarán condiciones de lluvia normal o moderada durante la noche y madrugada la región.

Otras zonas afectadas e inundaciones tras las recientes precipitaciones

Las fuertes precipitaciones registradas en el Litoral también golpean con fuerza a la provincia de Santa Elena, donde el cantón Salinas reporta graves anegamientos y varias de sus calles y sectores inundados tras el temporal de este miércoles 25 de noviembre.

Reportes en redes sociales muestran como la acumulación de agua dificulta la circulación vehicular y peatonal en distintos puntos del balneario.