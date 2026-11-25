Barcelona Sporting Club e Independiente del Valle se enfrentan este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el compromiso diferido correspondiente a la fecha 1 del Hexagonal Final de la LigaPro Serie A. El pitazo inicial está programado para las 19:00 (de Ecuador). Sin embargo, por la lluvia fuerte en Guayaquil no arrancó y se esperará 30 minutos.

El conjunto torero afronta este compromiso con la urgencia de hacer respetar su localía para mantenerse en la pelea por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Los dirigidos por Pablo Trobbiani llegan motivados tras imponerse 1-0 en su visita a Universidad Católica en la jornada anterior, un resultado que revitalizó sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Para este choque ante los rayados, el cuerpo técnico amarillo recupera una pieza clave en defensa con el regreso de Bryan Carabalí, quien ya cumplió su partido de suspensión. La única baja confirmada en el plantel guayaquileño es la de Joao Rojas, por lo que Barcelona SC podrá disponer de prácticamente toda su plantilla estelar.

Por su parte, Independiente del Valle arriba a Guayaquil con la tranquilidad de haber asegurado anticipadamente el bicampeonato de la LigaPro 2026. No obstante, el equipo comandado por Joaquín Papa buscará lavarse la cara tras caer ante Macará en su última presentación y cerrar el hexagonal manteniendo su jerarquía competitiva.

El historial reciente entre ambos clubes en la presente temporada refleja una paridad absoluta, con una victoria por bando en la fase regular. En el primer enfrentamiento del añom los negriazules ganaron 1-0, mientras que el 2 de septiembre en el Monumental, Barcelona SC se impuso 2-1 con goles de Jefferson Wila y Darío Benedetto, descontando Carlos González para la visita.

Tras este compromiso en el puerto principal, ambos elencos volverán a verse las caras el próximo domingo 13 de diciembre de 2026 a las 15:00 en Quito, cuando bajen el telón de su participación en la décima y última fecha del Hexagonal Final.