La noche de este miércoles 25 de noviembre se eligió a la nueva reina de San Francisco de Quito.

El evento se desarrolló en el Teatro Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, y fue conducido por dos talentos de Telemazonas: Gabriela Galarraga, presentadora de noticias y Christian Norris, presentador del matinal esTAmañana.

El jurado que elegió a la nueva soberana está conformado por: Alegría Crespo, exministra de Educación de Ecuador; Esteban Paz, dirigente deportivo; Gabriela Moya, diseñadora de modas y Alexis Dávalos.

Tras sorprender con un espectacular vestido rojo y una respuesta sólida, Rafaela Loaiza se convirtió en la nueva reina San Francisco de Quito 2026 - 2027.

Así quedó conformada la corte

Señorita amistad: Ana Carolina Cobo

Señorita Confraternidad: Camila Escobar

Virreina: Samantha Campuzano

Reina: Rafaela Loiza

Así se desarrolló el evento

El evento inició con la presentación individual de las candidatas, una a una dijeron su nombre ante el público presente en el teatro y posterior se dio inició a la primera pasarela.

Para este primer desfile las aspirantes a la corona utilizaron diseños de marcas ecuatorianas para mostrar el talento que hay en el país.

Además, mientras realizaban su pasarela, los conductores del evento dieron a conocer los proyectos sociales con los que postularon.

Durante el evento se proyectaron videos sobre el mes de preparación que tuvieron las concursantes y sobre el año de gestión de María Emilia Sánchez, reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026.

Después de la pasarela de gala, las candidatas responderan las preguntas. Una a una serán consultadas sobre temáticas de interés social de la ciudad.