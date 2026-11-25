Rafaela Loaiza es la nueva reina de San Francisco de Quito
Tras una gala inolvidable, Rafaela Loaiza se convirtió en la nueva soberana de la capital
Rafaela Loaiza, reina de San Francisco de Quito 2026 - 2027
API
Compartir
Actualizado:
25 nov 2026 - 20:21
La noche de este miércoles 25 de noviembre se eligió a la nueva reina de San Francisco de Quito.
El evento se desarrolló en el Teatro Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, y fue conducido por dos talentos de Telemazonas: Gabriela Galarraga, presentadora de noticias y Christian Norris, presentador del matinal esTAmañana.
El jurado que elegió a la nueva soberana está conformado por: Alegría Crespo, exministra de Educación de Ecuador; Esteban Paz, dirigente deportivo; Gabriela Moya, diseñadora de modas y Alexis Dávalos.
Tras sorprender con un espectacular vestido rojo y una respuesta sólida, Rafaela Loaiza se convirtió en la nueva reina San Francisco de Quito 2026 - 2027.
Así quedó conformada la corte
- Señorita amistad: Ana Carolina Cobo
- Señorita Confraternidad: Camila Escobar
- Virreina: Samantha Campuzano
- Reina: Rafaela Loiza
Así se desarrolló el evento
El evento inició con la presentación individual de las candidatas, una a una dijeron su nombre ante el público presente en el teatro y posterior se dio inició a la primera pasarela.
Para este primer desfile las aspirantes a la corona utilizaron diseños de marcas ecuatorianas para mostrar el talento que hay en el país.
Además, mientras realizaban su pasarela, los conductores del evento dieron a conocer los proyectos sociales con los que postularon.
Durante el evento se proyectaron videos sobre el mes de preparación que tuvieron las concursantes y sobre el año de gestión de María Emilia Sánchez, reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026.
Después de la pasarela de gala, las candidatas responderan las preguntas. Una a una serán consultadas sobre temáticas de interés social de la ciudad.
Compartir