Cronología del caso Lizeth Bunshi, desaparecida en Quito: esto es lo que se conoce

Policía Nacional y Familiares de Lizeth Bunshi continúan las labores de búsqueda en una quebrada de Quito.

Este jueves 23 de julio de 2026 se cumple el cuarto día de desaparición de la joven Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, de 28 años, en el sector del río Machángara, a la altura de Cumandá, en el centro sur de Quito.

Familiares y amigos y las autoridades continúan las labores de búsqueda en la quebrada del río Machángara y sus alrededores, con el fin de encontrar un rastro de la joven de 29 años, que fue vista por última vez el domingo 19 de julio.

En esta jornada de búsqueda participó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, de Aeropolicial, GIR, Dinased y otras unidades especializadas de la Policía Nacional. Además, cerca de 30 personas, entre familiares y amigos, también recorrieron el lugar para encontrar rastros de la joven.

¿Quién es Lizeth Bunshi?

Lizeth Bunshi es la menor de cinco hermanos y madre de un niño de nueve años. Además, es estilista de profesión y cuidaba a su madre quien sufre de una discapacidad.

Tras conocerse de su desaparición, su hermana Fanny viajó desde España hacia Ecuador para ayudar en las tareas de búsqueda. Solicita a las autoridades y a personal especializado ayuda para encontrar a su hermana.

Jorge, otro de sus hermanos realizó un sobrevuelo sobre el río Machángara este jueves. Indicó que desde el aire se observó que el caudal del río es muy bajo, por lo que, en caso de que haya fallecido, el cuerpo de la joven no podría llegar muy lejos.

Cronología de la desaparición de Lizeth Bunshi

Esta es la cronología de los hechos conocidos hasta la tarde del jueves 23 de julio de 2026:

Lizeth sale de su vivienda Lizeth Bunshi salió de la casa de su padre, ubicada en el sector de El Tingo, en el valle de Los Chillos. Según las investigaciones, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos. Las cámaras de seguridad recopiladas por la Fiscalía permitieron reconstruir parte de su recorrido desde el sector de El Triángulo, en el valle de Los Chillos.

Se pierde el rastro Las diligencias investigativas determinaron que Lizeth se trasladó hasta el centro de Quito. Los videos muestran que estuvo en las inmediaciones del río Machángara, a la altura del redondel del parque Cumandá. De acuerdo con información difundida por sus familiares y medios nacionales, la joven habría ingresado a la quebrada del río Machángara acompañada por un hombre, quien sería una de las últimas personas que estuvo con ella antes de su desaparición. La última ubicación conocida de Lizeth corresponde al sector del río Machángara. Desde entonces dejó de responder llamadas y mensajes de sus familiares.

Familiares presentan la denuncia Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares presentaron la denuncia formal por desaparición ante la Fiscalía General del Estado y comenzaron una campaña en redes sociales para solicitar ayuda ciudadana.

Se intensifica la búsqueda La desaparición del caso se hizo pública y los organismos especializados iniciaron labores de búsqueda en el sector del río Machángara y la quebrada El Censo, cerca del parque Cumandá Familiares informaron sobre el hallazgo de una zapatilla en la zona de búsqueda, la cual fue reconocida preliminarmente como perteneciente a Lizeth. No obstante, las autoridades deben confirmar este indicio mediante las pericias correspondientes.

Un detenido con prisión preventiva La Policía Nacional detuvo a Cristian Gonzalo V. L., presunto sospechoso de la desaparición de Lizeth. Según la versión libre de los habitantes de calle que viven en la quebrada, la joven fue vista por última vez con el hombre. Indicaron que los escucharon discutiendo en la quebrada y posteriormente escucharon los gritos de ella pidiendo ayuda. Luego, dicen, todo quedó en silencio. Hasta que vieron al sospechoso salir llorando de la quebrada. la Fiscalía le formuló cargos por presunta desparición forzada y dictó prisión preventiva.