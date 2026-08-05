'Al menos tener un cuerpo para llorar': habla madre de joven desaparecido en tour a la playa

Las familias de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento viven momentos de angustia al no conocer nada sobre su paradero desde el pasado 2 de agosto de 2026. Ambos jóvenes, de 22 años, fueron vistos por última vez en el cantón Puerto López, provincia de Manabí.

En entrevista con Teleamazonas.com, Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel, contó que lo que comenzó como un viaje turístico terminó convirtiéndose en una pesadilla para ambas familias.

Según relató, los dos jóvenes habrían sido interceptados por personas que se movilizaban en una camioneta oscura y dos motocicletas. De acuerdo con la versión que manejan los familiares, en el vehículo viajaban dos mujeres y un hombre.

Rocío indicó que Anthony y Dayan habrían sido retenidos junto con un tercer joven, quien logró escapar. Sin embargo, aclaró que la Policía les ha pedido mantener reserva sobre varios detalles de la investigación.

“En este momento la Policía nos pidió que esperemos respuestas. Nos dijeron que se comunicarán con nosotros. Solo estamos esperando” Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel

Anthony Peñafiel desapareció en Puerto López, Manabí, tras viajar a un tour. Cortesía

La madre de Anthony también señaló que, hasta el momento, la familia no ha recibido llamadas extorsivas que confirmen un posible secuestro. No obstante, denunció que personas desconocidas se han comunicado para ofrecer supuesta información sobre los jóvenes a cambio de dinero.

Un viaje turístico que terminó en incertidumbre

Según Rocío Capa, Anthony y Dayan viajaron a Puerto López junto con otros amigos y familiares para disfrutar de un tour turístico.

Actualmente, ella y sus allegados permanecen en un lugar seguro dentro de la provincia bajo resguardo policial, luego de que las autoridades les recomendaran no permanecer en la zona donde ocurrieron los hechos debido a las condiciones de seguridad.

Familiares buscan a Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, desaparecidos en Quito.

Lo que se conoce sobre el joven que logró escapar

Respecto al tercer joven que habría logrado huir, Rocío explicó que es la madre del muchacho quien conoce mayores detalles de lo sucedido.

Añadió que la Policía les pidió no difundir esa información mientras continúan las investigaciones y únicamente saben que el joven fue trasladado a un lugar seguro.

“Solo queremos que regresen”

Con la voz entrecortada, Rocío hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que no cesen los esfuerzos de búsqueda.

“Lo que una madre quiere es tener a su hijo sano y salvo a su lado o, en el peor de los casos, tener un cuerpo al que podamos llorar, saber qué pasó con él. Esa es nuestra mayor preocupación” Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel

También aseguró que ambos jóvenes eran personas trabajadoras y sin antecedentes.

“Que nos los devuelvan, porque ellos no eran malos muchachos. Eran dos jóvenes trabajadores. Ayudaban a sus madres solteras. Iban de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Lo único que tenían eran algunos tatuajes” Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel

Rocío considera que los responsables podrían haberlos confundido debido a esos tatuajes, aunque reconoce que se trata únicamente de una hipótesis basada en rumores que han escuchado sobre la presencia de grupos criminales en la zona.

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Jóvenes trabajadores del sur de Quito

Según contó la madre de Anthony, Dayan se dedicaba a la venta de celulares, mientras que Anthony trabajaba junto a ella en un emprendimiento familiar de confección y venta de ropa.

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, ambos de 22 años y oriundos del sur de Quito, permanecen desaparecidos. Sus familiares continúan esperando noticias sobre su paradero y piden a la ciudadanía difundir sus fotografías y cualquier información que pueda contribuir con su localización.