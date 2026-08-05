Así estará el clima el fin de semana de feriado en Ecuador
Ecuador enfrenta una temporada soleada y seca en la mayor parte del territorio.
El Inamhi emitió una alerta por aumento de temperaturas y radiación en Ecuador.
Quito Informa
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Actualizada:
05 ago 2026 - 18:17
La temperatura se elevará durante el día y habrá un índice de radiación UV alto en varias zonas del Ecuador, entre el jueves 6 y domingo 9 de agosto de 2026.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de incendios forestales.
La advertencia Meteorológica N°58 indica que la Amazonía, parte de la Sierra y Costa tendrán altas temperaturas durante el día.
Las temperaturas podrían aumentar según la región:
- Litoral: Hasta 35°C
- Interandina: Hasta 27°C
- Amazonía: Hasta 32°C
El Inamhi recomienda minimizar las actividades al aire libre, evitar la exposición directal al sol y mantenerse hidratado.
Zonas afectadas
- Región Litoral: Mayor riesgo en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.
- Región Interandina: Mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja.
- Región Amazónica: Mayor riesgo en la zona este de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.
Zonas favorables a incendios forestales
Debido a las altas temperaturas, varias zonas de Ecuador son propensas a los incendios forestales.
Entre ellas están:
- Pichincha
- Manabí
- Santa Elena
- Sur de Guayas
- El Oro
- Loja
- Sur de Azuay
- Cotopaxi
- Imbabura
- Carchi
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