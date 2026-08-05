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Ecuador

Así estará el clima el fin de semana de feriado en Ecuador

Ecuador enfrenta una temporada soleada y seca en la mayor parte del territorio.

El Inamhi emitió una alerta por aumento de temperaturas y radiación en Ecuador.

Quito Informa

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

05 ago 2026 - 18:17

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La temperatura se elevará durante el día y habrá un índice de radiación UV alto en varias zonas del Ecuador, entre el jueves 6 y domingo 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de incendios forestales.

La advertencia Meteorológica N°58 indica que la Amazonía, parte de la Sierra y Costa tendrán altas temperaturas durante el día.

Las temperaturas podrían aumentar según la región:

  • Litoral: Hasta 35°C
  • Interandina: Hasta 27°C
  • Amazonía: Hasta 32°C

El Inamhi recomienda minimizar las actividades al aire libre, evitar la exposición directal al sol y mantenerse hidratado.

Zonas afectadas

  • Región Litoral: Mayor riesgo en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.
  • Región Interandina: Mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja.
  • Región Amazónica: Mayor riesgo en la zona este de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

Zonas favorables a incendios forestales

Debido a las altas temperaturas, varias zonas de Ecuador son propensas a los incendios forestales.

Entre ellas están:

  • Pichincha
  • Manabí
  • Santa Elena
  • Sur de Guayas
  • El Oro
  • Loja
  • Sur de Azuay
  • Cotopaxi
  • Imbabura
  • Carchi

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