Así estará el clima el fin de semana de feriado en Ecuador

El Inamhi emitió una alerta por aumento de temperaturas y radiación en Ecuador.

La temperatura se elevará durante el día y habrá un índice de radiación UV alto en varias zonas del Ecuador, entre el jueves 6 y domingo 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de incendios forestales.

La advertencia Meteorológica N°58 indica que la Amazonía, parte de la Sierra y Costa tendrán altas temperaturas durante el día.

Las temperaturas podrían aumentar según la región:

Litoral : Hasta 35°C

: Hasta 35°C Interandina : Hasta 27°C

: Hasta 27°C Amazonía: Hasta 32°C

El Inamhi recomienda minimizar las actividades al aire libre, evitar la exposición directal al sol y mantenerse hidratado.

Zonas afectadas

Región Litoral: Mayor riesgo en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.

Mayor riesgo en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Región Interandina: Mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja.

Mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja. Región Amazónica: Mayor riesgo en la zona este de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

Zonas favorables a incendios forestales

Debido a las altas temperaturas, varias zonas de Ecuador son propensas a los incendios forestales.

Entre ellas están: