Tres pasos para disfrutar las vacaciones sin afectar el presupuesto escolar

Las vacaciones familiares se pueden planificar de forma anticipada, sin comprometer el presupuesto de regreso a clases.

Las vacaciones escolares en la Sierra son uno de los momentos más esperados por las familias ecuatorianas. Sin embargo, especialistas en finanzas personales advierten que un viaje sin planificación puede convertirse en un problema económico cuando llega el regreso a clases.

Según Defensa Deudores Ecuador, siete de cada diez hogares no ahorran con anticipación para cubrir los gastos del nuevo año lectivo. Como consecuencia, el 43% utiliza tarjetas de crédito y el 57% recurre a préstamos de familiares, amigos o avances de efectivo para comprar útiles, uniformes y otros implementos escolares.

Ante este panorama, Fundación Bien Estar, brazo social de Mutualista Pichincha, y la entidad financiera Andalucía recomiendan planificar las vacaciones y el regreso a clases como un solo presupuesto familiar para evitar el sobreendeudamiento.

Tres pasos para disfrutar las vacaciones

La directora ejecutiva de Fundación Bien Estar, Natalia Garzón, señala que uno de los errores más frecuentes es destinar todo el dinero disponible a las vacaciones y dejar para después los gastos educativos.

"La educación financiera nos enseña que las vacaciones y el regreso a clases forman parte del mismo ciclo económico familiar y deben planificarse de manera conjunta", explica.

Para evitar dificultades económicas, la organización recomienda:

1. Elaborar un presupuesto que incluya vacaciones y regreso a clases. Antes de planificar un viaje, las familias deben calcular también cuánto necesitarán para matrículas, útiles, uniformes y transporte escolar.

2. Separar el dinero destinado a la educación. Los recursos para el inicio del año lectivo deben reservarse antes de salir de vacaciones, de manera que no sean utilizados para otros gastos.

3. Comprar útiles escolares con anticipación. Adelantar las compras permite comparar precios, aprovechar promociones y evitar el uso de créditos de última hora.

¿Cómo financiar unas vacaciones sin endeudarse?

El subgerente comercial de Andalucía, Esteban Correa, recomienda utilizar el ahorro programado para organizar las vacaciones con varios meses de anticipación.

"La planificación es la diferencia entre un descanso reparador y un estrés financiero postvacacional. Ahorrar antes del viaje evita afectar la liquidez del hogar y reduce el riesgo de endeudamiento", señala.

El especialista también aconseja:

Definir cuánto dinero puede destinarse al viaje antes de elegir el destino

Dividir el presupuesto entre transporte, hospedaje, alimentación y actividades.

Reservar entre un 10% y un 15% para imprevistos.

Llevar un control diario de los gastos.

Evitar compras impulsivas aplicando la regla de esperar 24 horas antes de realizar un gasto no planificado.

Utilizar las tarjetas de crédito solo si existe la posibilidad de pagar el total al corte.

Vacaciones económicas: una opción para cuidar las finanzas

Los especialistas recomiendan priorizar experiencias de bajo costo, como visitas a parques, recorridos culturales o destinos cercanos, que permiten compartir tiempo en familia sin afectar el presupuesto destinado a la educación.

Además, sugieren involucrar a niños y adolescentes en la planificación del viaje y del presupuesto para fortalecer hábitos de ahorro y enseñar la importancia de tomar decisiones financieras responsables.

"Endeudarse por unas vacaciones que ya terminaron es una práctica que puede afectar la economía familiar durante varios meses", advierte Correa.

Con una adecuada planificación, concluyen los expertos, las familias pueden disfrutar de las vacaciones escolares sin comprometer el dinero destinado al regreso a clases ni poner en riesgo su estabilidad financiera.