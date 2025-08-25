'Extraño a mis amiguitos'; Dayra se convirtió en la migrante más joven en ser deportada de EE.UU.

Una madre y su hija de 6 años fueron deportadas de Estados Unidos a Ecuador

“Extraño a mis amiguitos que están allá”, dijo Dayra, una niña de 6 años que se convirtió en la migrante más joven en ser arrestada y deportada de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Junto a su madre, Martha, llegaron a su natal Gualaceo, en Azuay, luego de ser expulsadas, el 19 de agosto del 2025, por las autoridades migratorias.

Martha migró a Estados Unidos en diciembre de 2022 con la esperanza de construir un futuro para sus hijos. Sin embargo, todo terminó cuando agentes migratorios la detuvieron en Nueva York junto a Dayra y a su otro hijo Manuel, de 19 años.

Más de 3 000 exustorianos fueron deportadas en tres meses del 2025

“Nos tomaron las huellas dactilares. Quisimos avisar a nuestros familiares que íbamos a ser detenidos, pero nos quitaron los teléfonos”, contó la madre a Telemundo.

Ella recuerda que el pasado 12 de agosto la separaron de su hijo Manuel. La pequeña Dayra presenció la escena y dijo a los agentes: “No le hagan eso a mi hermano, él no es malo”.

Tras ser detenidas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, la madre y a la hija fueron enviadas a Dilley, Texas. Mientras que su hijo Manuel fue al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey.

Finalmente, la madre y la niña fueron deportadas, mientras que sus otros dos hijos, un joven de 21 y una adolescente de 17, aún permanecen en territorio estadounidense.

“No entiendo por qué me deportaron si no he hecho ningún daño. Dijeron que solo iban a deportar a criminales y yo no lo soy”, reclamó Martha, quien intenta rehacer su vida en Ecuador con la menor quien migro a EE.UU. cuando apenas tenía 4 años.