Ecuador enviará 150 trabajadores temporales a EE.UU. bajo programa migración circular

Un grupo de ecuatorianos que ya se benefició del programa de Migración Circular.

Ecuador abrirá con Estados Unidos un nuevo programa de migración circular como los que ya mantiene con España e Italia, para que un total de 150 ecuatorianos viajen al estado de Florida para realizar trabajos agrícolas bajo contratos temporales, informó este jueves 5 de febrero del 2026 la Cancillería de Ecuador.

Este programa "tiene como objetivo fomentar una migración segura, ordenada y regular, promoviendo oportunidades laborales temporales y legales en el exterior".

La Cancillería indicó que el programa también busca "generar un impacto positivo en el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades de origen".

Los 150 trabajadores que irán a Florida serán seleccionados durante el mes de febrero e ingresarán a Estados Unidos con visados del tipo H2A, que permite a empresas estadounidenses traer ciudadanos extranjeros para trabajos agrícolas estacionales o temporales cuando no hay trabajadores estadounidenses disponibles.

"Esta modalidad constituye una alternativa segura de migración, ya que garantiza condiciones laborales formales para los ciudadanos ecuatorianos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Esta iniciativa de migración circular se implementa en un momento de tensión donde ecuatorianos con sus hijos menores han sido detenidos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas inglés) en Mineápolis, y donde uno de ellos trató hace pocos días de ingresar al consulado de Ecuador en esa ciudad.