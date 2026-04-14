¿Cómo detectar si un medicamento es falso?

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino, donde se elaboraban medicamentos falsificados genera preocupación entre usuarios.

El farmacólogo Enrique Terán conversó con Catalina García, de Teleamazonas, y dio algunas claves para identificar medicinas irregulares:

Costo. Cuando un fármaco es comercializado a un precio mucho más bajo que el del mercado es una alerta.

Cuando un fármaco es comercializado a un precio mucho más bajo que el del mercado es una alerta. El idioma de la caja no incide con su origen.

de la caja no incide con su origen. Cuando no tiene el nombre adecuado .

. Cuando la fuente de origen no es un canal regular.

El especialista recordó que en Ecuador, todos los medicamentos se venden en establecimientos autorizados como farmacias.

Temor en la Bahía de Guayaquil

En un recorrido realizado por 24 Horas, algunos comerciantes de fármacos de la Bahía se muestran atemorizados, otros continúan con su jornada.

Es que, según las investigaciones, más de 1,5 millones de fármacos falsos decomisados del laboratorio clandestino iban a la Bahía de Guayaquil.

Byron Pérez, jefe de la Unidad de Delitos Aduaneros, detalló que los medicamentos eran vendidos en Ecuador y algunos enviados a Colombia.

Incluso, integrantes de la red traían insumos desde Perú para su elaboración.

Las investigaciones apuntan a detectar si parte de ese lote se distribuyó en hospitales del país.