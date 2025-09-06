El Viceministerio de Turismo lanzó un curso gratuito de chino mandarín; ¿cómo matricularse?

El Viceministerio de Turismo abrió inscripciones para un curso gratuito de chino mandarín

El Viceministerio de Turismo de Ecuador anunció la apertura de inscripciones para un curso en línea gratuito de chino mandarín. Este programa está enfocado, principalmente, para personas que trabajan en el sector turístico.

El curso está compuesto por seis módulos, con una duración total de 40 horas, en los que se abordarán aspectos básicos de la lengua china.

Los estudiantes aprenderán a pronunciar los tonos del idioma, saludar y presentarse, además de adquirir vocabulario y expresiones relacionadas con alojamiento, transporte, gastronomía y actividades turísticas.

El objetivo del Viceministerio es que los participantes desarrollen habilidades básicas de comunicación en contextos profesionales del turismo.

¿Cómo inscribirse al curso de chino?

Para registrarse, los interesados deben crear una cuenta en la plataforma de capacitación a través del enlace: https://capacitacion.turismo.gob.ec:8443/moodle/login/signup.php

El sistema solicitará un usuario, contraseña y datos personales como nombre, correo electrónico, número de contacto y ciudad de residencia.

Una vez ingresadas las credenciales (usuario y clave), se debe seleccionar el curso de chino mandarín y formalizar la matrícula.

La inscripciones para los cursos que ofrece el Viceministerio de Turismo estarán abiertas hasta el 26 de diciembre de 2025. El curso se activa inmediatamente después de la matrícula.