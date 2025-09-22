Así se puede postular a becas para carreras de pregrado, maestrías y capacitaciones
Las becas Globo Común incluyen cursos de capacitación, carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel dentro y fuera del Ecuador.
Las becas Globo Común incluyen programas dentro y fuera del país.
Internet
Compartir
Actualizada:
22 sep 2025 - 12:22
El programa de becas Globo Común está abierto durante todo el año con programas para estudios de capacitación, tercer y cuarto nivel.
Miles de becas están disponibles para estudiar en línea o de manera presencial en Ecuador y en el exterior.
Dentro de las becas Globo Común hay opciones con descuentos, ayudas financieras y exenciones. Además, para los programas del exterior hay cobertura de vuelos, manutención y otros gastos.
La convocatoria se puede conocer a través del sitio web oficial de la Secretaria de Educación Superior, Tecnología e Innovación (Senescyt).
En esta página están disponibles los programas de educación abiertos, así como sus requisitos y plazos correspondientes.
Se incluyen estudios en países como Chile, China, Colombia, España, India, Hungría y otros países.
Compartir