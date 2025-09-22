Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sociedad

Así se puede postular a becas para carreras de pregrado, maestrías y capacitaciones

Las becas Globo Común incluyen cursos de capacitación, carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel dentro y fuera del Ecuador.

Las becas Globo Común incluyen programas dentro y fuera del país.

Internet

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

22 sep 2025 - 12:22

El programa de becas Globo Común está abierto durante todo el año con programas para estudios de capacitación, tercer y cuarto nivel.

Miles de becas están disponibles para estudiar en línea o de manera presencial en Ecuador y en el exterior.

Dentro de las becas Globo Común hay opciones con descuentos, ayudas financieras y exenciones. Además, para los programas del exterior hay cobertura de vuelos, manutención y otros gastos.

La convocatoria se puede conocer a través del sitio web oficial de la Secretaria de Educación Superior, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En esta página están disponibles los programas de educación abiertos, así como sus requisitos y plazos correspondientes.

Se incluyen estudios en países como Chile, China, Colombia, España, India, Hungría y otros países.

