Así se puede postular a becas para carreras de pregrado, maestrías y capacitaciones

Las becas Globo Común incluyen programas dentro y fuera del país.

El programa de becas Globo Común está abierto durante todo el año con programas para estudios de capacitación, tercer y cuarto nivel.

Miles de becas están disponibles para estudiar en línea o de manera presencial en Ecuador y en el exterior.

Dentro de las becas Globo Común hay opciones con descuentos, ayudas financieras y exenciones. Además, para los programas del exterior hay cobertura de vuelos, manutención y otros gastos.

La convocatoria se puede conocer a través del sitio web oficial de la Secretaria de Educación Superior, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En esta página están disponibles los programas de educación abiertos, así como sus requisitos y plazos correspondientes.

Se incluyen estudios en países como Chile, China, Colombia, España, India, Hungría y otros países.