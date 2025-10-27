¿Qué días serán feriado en noviembre en Ecuador y qué se celebra?

La playa es uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos en el feriado.

Los ecuatorianos tendrán un descanso prolongado de cuatro días en el mes de noviembre, en uno de los feriados más esperados del año, por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Los dos días de feriado se suman al fin de semana del 1 y el 2 de noviembre, por lo que serán en total cuatro días de descanso: del sábado 1 al martes 4 de noviembre de 2025.

El Día de los Difuntos se conmemora el domingo 2 de noviembre. Si embargo, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, al caer en fin de semana el feriado se traslada al martes 4 de noviembre.

La Independencia de Cuenca se celebra el lunes 3 de noviembre, y este año esa fecha es feriado nacional.

¿Qué se celebra?

El Día de los Difuntos es una jornada dedicada a la memoria de los seres queridos que han fallecido, con tradiciones como visitar los cementerios, llevar ofrendas y compartir alimentos típicos, como la colada morada y las guaguas de pan.

Mientras que la Independencia de Cuenca conmemora el levantamiento cívico-político que liberó la ciudad de Cuenca del dominio colonial español. Es una fecha de carácter patrio que se celebra con actos oficiales y culturales en la provincia de Azuay.

Recomendaciones para el puente

Muchos locales del sector turístico anticipan alta demanda para esos días, dado que se trata de uno de los fines de semana largos del año.

Para quienes planean viajes o actividades fuera de casa, es recomendable reservar alojamiento con antelación y prever la movilidad interprovincial.

Las entidades públicas, bancos y algunas instituciones privadas ajustarán sus horarios por el feriado; es recomendable consultar antes de realizar trámites.

Este feriado de noviembre representa una oportunidad para el descanso, la reflexión y la celebración de la identidad ecuatoriana en torno a dos fechas con carga histórica y cultural importante.