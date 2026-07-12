Las tres estafas por internet más comunes en Ecuador (y cómo no caer en ellas)

Phishing, vishing y fraude: Así operan los ciberdelincuentes para robar sus datos

El crecimiento de los pagos digitales, las transferencias inmediatas y las compras por internet ha facilitado la vida de millones de ecuatorianos.

Sin embargo, esta comodidad ha abierto una enorme ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes perfeccionan sus técnicas todos los días para vaciar cuentas bancarias.

Especialistas del sector financiero, como los directivos de Visa, advierten que la información es la principal herramienta de prevención.

Si se conoce cómo operan los estafadores, el riesgo de ser víctima se reduce drásticamente.

El "Top 3" de las estafas: Así operan los delincuentes

Actualmente, existen tres modalidades que acaparan las denuncias por robo de información financiera en el país:

Phishing (El anzuelo digital)

Consiste en el uso de programas maliciosos para obtener datos personales, claves bancarias o información financiera.

Los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o SMS falsos que imitan a la perfección la imagen gráfica de su banco.

Le piden que haga clic en un enlace (generalmente por un "bloqueo de cuenta") que lo lleva a una página clonada donde usted mismo ingresa su usuario y contraseña, entregándoselos al ladrón.

Vishing (La llamada de emergencia)

Los estafadores lo llaman por teléfono haciéndose pasar por asesores de su banco, operadoras telefónicas o instituciones públicas.

Con un tono de urgencia, le hablan sobre supuestos premios, promociones exclusivas o un "fraude en proceso" en su tarjeta, logrando que usted dicte sus claves, números de tarjeta o códigos de seguridad (CVV) para "solucionar" el problema.

Fraude cibernético (Malware)

Consiste en el uso de programas maliciosos (virus) que se instalan silenciosamente en su teléfono o computadora cuando usted descarga aplicaciones no oficiales o abre archivos sospechosos.

Estos programas rastrean y roban sus datos bancarios mientras usted navega.

Estafas con Inteligencia Artificial

Hoy en día, los delincuentes usan la IA para redactar correos de phishing sin errores ortográficos (que antes eran la pista clave para detectar la estafa).

Además, son capaces de generar voces sintéticas (clonadas) e incluso videos manipulados que se hacen pasar por funcionarios reales de entidades financieras, ganándose rápidamente la confianza de las víctimas.

¿Cómo evitar ser víctima de fraudes?

Para no caer en estas trampas, los expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar estos hábitos:

Nunca haga clic en enlaces:

Si recibe un correo o mensaje alertando sobre un problema en su cuenta, no abra el link adjunto.

Ingrese a la web oficial de su banco digitando la dirección directamente en el navegador o use la aplicación oficial de su celular.

El banco no pide claves:

Desconfíe de cualquier llamada donde le soliciten su PIN, contraseña o el código de tres dígitos del reverso de su tarjeta.

Las instituciones legítimas jamás piden esa información por teléfono.

Evite el Wi-Fi público:

No realice transferencias ni revise sus saldos cuando esté conectado a redes Wi-Fi gratuitas de centros comerciales, parques o cafeterías, ya que son fácilmente interceptables por piratas informáticos.

Revise sus movimientos:

Active las notificaciones de su app bancaria para estar alerta de cada consumo y revise periódicamente sus estados de cuenta.

Recuerde que la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los delincuentes para perfeccionar sus ataques.

Correos electrónicos con menos errores, voces sintéticas y videos manipulados hacen que los intentos de fraude sean cada vez más difíciles de identificar, por lo que la verificación de la información es vital.

En el ámbito internacional, el Índice Global de Ciberseguridad 2024 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adjunto de la ONU, ubica a Ecuador entre los países con avances en materia de seguridad digital en América Latina, aunque todavía enfrenta retos para fortalecer la protección frente a las amenazas informáticas y el crecimiento del cibercrimen.

¿Qué dice la ley en Ecuador sobre los delitos informáticos y dónde denunciar?

En Ecuador, los delitos informáticos están contemplados y penalizados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre ellos constan el fraude informático, el acceso no autorizado a sistemas, la alteración de datos y los ataques contra plataformas tecnológicas, con penas de prisión que varían según la gravedad de cada caso.

Ataque a la integridad de sistemas informáticos:

Sanciona con prisión de 3 a 5 años a quien destruya, altere, o suprima datos informáticos, o introduzca programas maliciosos (malware).

Si el ataque afecta a servicios públicos o de seguridad, la pena asciende de 5 a 7 años.

Fraude informático

Castiga con cárcel de 3 a 5 años a quienes alteren o manipulen sistemas para obtener un beneficio económico ilegítimo.

Acceso no consentido a un sistema

Penado de 3 a 5 años para quien ingrese de forma ilegítima a sistemas telemáticos o de telecomunicaciones.

Delitos contra la información pública reservada

Sanciona la revelación ilegal de bases de datos y la interceptación ilegal de información.

Ante el cometimiento de estos delitos las denuncias deben presentarse inmediatamente en la Fiscalía General del Estado.

En Ecuador, las investigaciones técnicas y el rastreo de estas redes criminales están a cargo de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional.