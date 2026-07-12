¿Por qué te despiertas cansado aunque duermas ocho horas?

Despertarse cansado a pesar de dormir ocho horas ocurre principalmente porque la calidad del sueño es deficiente, no por su duración.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto suele ser señal de trastornos como el insomnio crónico o la apnea obstructiva del sueño, que provocan pausas respiratorias, impiden el descanso profundo y afectan severamente la salud integral.

Factores internos y externos del cuerpo

Además de las afecciones respiratorias, este cansancio matutino suele deberse a diferentes factores tanto internos y externos del cuerpo humano.

Despertares breves e inconscientes por estrés, ansiedad o factores ambientales, ruido, temperatura, que cortan los ciclos naturales es una de las principales causas, según la OMS.

Otra es el consumo de cafeína, cenas pesadas o el uso de pantallas emisoras de luz azul antes de dormir, lo que altera la producción natural de melatonina.