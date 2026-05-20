Escocia bloquea celulares en escuelas con fundas magnéticas especiales

Un colegio de Cheshire afirma que los alumnos son más felices y sociables cuando guardan sus teléfonos.

Escocia comenzó a implementar un nuevo sistema para restringir el uso de celulares en escuelas mediante fundas magnéticas especiales que bloquean el acceso a los dispositivos durante las clases.

Aunque los estudiantes continúan llevando sus teléfonos consigo, estos permanecen sellados hasta finalizar la jornada escolar o salir de las áreas autorizadas.

¿Por qué se implementa esta medida?

Las autoridades educativas señalan que el objetivo es proteger la salud mental de los alumnos, disminuir los niveles de ansiedad y mejorar la convivencia dentro de las instituciones.

Además, buscan reducir distracciones en clase y fomentar una mayor interacción social entre estudiantes.

Un debate global sobre el uso de celulares

La medida forma parte de una tendencia internacional que intenta limitar el uso excesivo de dispositivos móviles en espacios educativos.

Diversos estudios y especialistas han advertido sobre los efectos del uso intensivo de redes sociales y pantallas en el rendimiento académico, el descanso y el bienestar emocional de niños y adolescentes.