Licencia de conducir para adultos mayores en Ecuador: ¿qué cambia frente al resto de conductores?

En Ecuador no hay límite de edad para obtener la licencia de conducir.

Las personas de 65 años o más pueden seguir conduciendo y renovar su licencia de conducir en Ecuador.

Sin embargo, la normativa establece condiciones especiales para garantizar que conservan las capacidades físicas y cognitivas necesarias para hacerlo de forma segura.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no fija una edad máxima para conducir, pero sí exige evaluaciones adicionales a partir de los 65 años.

¿Cuál es la principal diferencia?

Mientras que los conductores menores de 65 años deben aprobar el examen psicosensométrico y la evaluación teórica para renovar la licencia, los adultos mayores deben cumplir requisitos adicionales.

De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quienes tienen 65 años o más deben aprobar:

Examen médico

Evaluación visual

Examen psicosensométrico

Prueba teórica

Prueba práctica de conducción

Estas evaluaciones buscan verificar que el conductor mantiene reflejos, capacidad visual, movilidad y habilidades para conducir sin poner en riesgo su seguridad ni la de otros actores viales.

El pago de 68 dólares es igual para todos los usuarios que busquen renovar la licencia de conducir. También es necesario entregar el documento caducado.

¿Qué pasa si un adulto mayor no aprueba?

La ANT señala que si durante los exámenes se detectan problemas que puedan afectar la conducción, como disminución importante de la visión, tiempos de reacción reducidos o enfermedades que comprometan la capacidad para manejar, la renovación puede ser negada hasta que la persona cumpla las condiciones establecidas.

¿Cambia la vigencia de la licencia?

Tanto para las licencias profesionales como no profesionales la vigencia es de cinco años, desde la fecha de emisió o renovación.

Este tiempo es el mismo para adultos mayores y los más jóvenes.

Sin embargo, las condiciones podrían variar, e incluso impedir la renovación, si la persona presenta problemas de salud o cognitivos que le impidan manejar.