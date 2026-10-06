Fabricio Rodríguez, el ecuatoriano detrás de Iluminate, el invento premiado en Alemania 

Fabricio Rodríguez continúa trabajando como albañil mientras destina parte de sus ingresos al desarrollo y las pruebas de Iluminate.

“Fue difícil…”. Fabricio Rodríguez lo dice y se le quiebra la voz.

Detrás de Ilumínate, el invento ecuatoriano que fue reconocido en Alemania, hay una historia marcada por jornadas de trabajo, estudios que tuvo que dejar y dinero que, muchas veces, terminó convertido en piezas para seguir probando su proyecto.

Fabricio habló con Teleamazonas sobre ese camino y sobre todo lo que ha tenido que hacer para no abandonar la idea.

"Fue bastante complicado, pero a la final, sí se pudo" Fabricio Rodríguez, inventor ecuatoriano.

Fabricio tuvo que dejar sus estudios universitarios y empezar a trabajar como albañil. Hasta ahora continúa en ese oficio y destina parte de lo que gana a comprar materiales, reemplazar piezas y seguir haciendo pruebas con el prototipo.

Trabaja como albañil para sostener su invento

Su historia no empezó con inversionistas ni con un gran laboratorio. Fabricio ha ido desarrollando Ilumínate con los recursos que ha podido conseguir. El trabajo en construcción se convirtió también en una forma de mantener vivo el proyecto.

"Encontré la gran profesión de la albañilería y todo lo que ganaba se iba a comprar piezas." Fabricio Rodríguez, inventor ecuatoriano.

Esa es una de las partes que más pesan en su historia, mientras busca una oportunidad para que su invento crezca, todavía tiene que conseguir por su cuenta buena parte de los recursos necesarios para seguir avanzando.

¿Qué hace exactamente Ilumínate?

Ilumínate es un prototipo que busca generar electricidad y tratar agua dentro de un mismo sistema.

En las pruebas realizadas por Fabricio, el equipo utiliza una fuente de calor para producir energía y, al mismo tiempo, incorpora varias etapas para descontaminar el agua. Según explicó, el prototipo ya consigue entregar 120 voltios a 60 hercios.

La parte relacionada con la potabilización todavía necesita validaciones de laboratorio antes de poder afirmar que el agua es apta para consumo humano.

"Es una máquina que es alimentada por un biocombustible de maíz y una vez que pasa el agua por la máquina da como resultado agua tratada y de paso con el movimiento genera energía eléctrica." Fabricio Rodríguez, inventor ecuatoriano.

La idea comenzó a tomar forma después de los cortes de electricidad y agua que vivió Ecuador en 2024. Fabricio empezó a pensar especialmente en las comunidades y zonas rurales donde acceder a estos servicios y además, que jóvenes puedan estudiar sin que los cortes de luz hagan más complicada esta situación.

Ilumínate busca generar electricidad y tratar agua en un mismo sistema. Cortesía. Ilumínate busca generar electricidad y tratar agua en un mismo sistema. Cortesía.

De Ecuador a un reconocimiento en Alemania

El proyecto consiguió llamar la atención fuera del país. En 2026, Ilumínate fue seleccionada entre 1 500 postulaciones provenientes de más de 120 países dentro del iF Social Impact Prize. El reconocimiento económico fue de 2 000 euros.

Para Fabricio, ese momento fue una señal de que los años de pruebas, errores y trabajo comenzaban a tener respuesta.

"Iba en un bus desde Guayaquil de regreso a Cuenca y ahí me mandaron un mensaje en inglés, pregunté si era una estafa pero si era del iF Social Impact Prize." Fabricio Rodríguez, inventor ecuatoriano.

Pero recibir el reconocimiento no significó que el proyecto estuviera terminado. El prototipo todavía necesita nuevas pruebas, validaciones, mejoras técnicas y recursos para pasar a una siguiente etapa.

Fabricio Rodríguez recibió en 2026 un reconocimiento del iF Social Impact Prize, en Alemania, por Ilumínate, su proyecto para generar electricidad y tratar agua. Cortesía.

Quiere llevar el proyecto a una finca

La propuesta es llevar el sistema a una finca de más de 25 hectáreas en Pedro Carbo, Guayas. Allí quiere evaluar cómo podrían aprovecharse los residuos agrícolas y animales para producir energía y, al mismo tiempo, tratar agua para reutilizarla en actividades del campo.

La prueba sería clave para demostrar si el invento puede funcionar más allá del prototipo y convertirse en una herramienta útil para zonas rurales.

Fabricio Rodríguez busca probar Iluminate en una finca de Pedro Carbo, donde espera aprovechar residuos agrícolas y animales para generar energía y reutilizar agua tratada. Cortesía.

“Porque yo fui ese niño”

Hay otra parte de la historia que Fabricio también quiere dejar clara. Parte del dinero que recibió con el reconocimiento internacional será utilizada para cubrir deudas y gastos relacionados con las piezas del proyecto.

Pero otra parte quiere destinarla a ayudar a un niño o niña con pocos recursos, comprándole una computadora.

Fabricio pide apoyo para continuar

El reconocimiento internacional le dio visibilidad, pero el principal reto continúa siendo conseguir recursos para seguir fortaleciendo el proyecto.

Fabricio mantiene activa una campaña en GoFundMe con la que busca financiar nuevas pruebas, mejorar el prototipo, avanzar en las validaciones y continuar con el proceso de patente.

Quienes quieran conocer o respaldar Iluminate pueden comunicarse directamente con Fabricio al 099 870 6472 o aportar a través de su campaña de GoFundMe.

Por ahora, Fabricio sigue haciendo las dos cosas: trabajar como albañil y construir su invento.