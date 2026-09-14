10 niñas ecuatorianas visitarán el Centro Espacial de Houston para cumplir sus sueños

Ellas son las niñas y adolescentes que viajarán a Houston el 27 de septiembre de 2026.

Diez estudiantes de la Amazonía ecuatoriana están listas para vivir una experiencia que podría marcar su futuro. Del 27 de septiembre al 3 de octubre, viajarán por primera vez a Estados Unidos para conocer el Space Center Houston y acercarse al mundo de la ciencia y la exploración espacial.

Las jóvenes, de entre 14 y 17 años, pertenecen a 10 instituciones educativas públicas de Sucumbíos y Orellana. Ellas fueron seleccionadas tras un proceso académico y formativo que comenzó con la participación de 100 estudiantes.

¿Cómo fueron seleccionadas?

"Cada unidad educativa escogió a 10 mejores estudiantes mujeres entre 14 y 17 años, las que tenían las mejores calificaciones en ciencias naturales, biología, química, física y matemáticas", dijo Rosalía Arteaga, presidenta de Fundación FIDAL.

Para escoger a las 10 jóvenes también evaluó su participación, puntualidad, compromiso, entrevistas y la formulación de proyectos destinados a generar un impacto positivo en sus comunidades.

Las seleccionadas son:

Ashly Josenid Vera Mina

Karol Mishell Gavilanes Tacuri

Janahela Anahí Guaman Vicente

Kimberly Dayana Pacheco Armijos

Kelly Johaliz Coquinche Jipa

Iliana Ailen Torres Ochoa

Rosalina Dalila Antuni Jimenez

Karen Nohelia Hidalgo Calderón

Waisa Haya Grefa Cerda

Rosa Sabina Almeida Rodríguez

Actividades durante la visa al Space Center Houston

Durante su visita, las estudiantes participarán en actividades relacionadas con tecnología, ingeniería y exploración espacial.

Recibirán talleres para aprender a construir cohetes, diseñar un hábitat para la Luna y programa robots destinados a posibles misiones espaciales. Todos los talleres serán impartidos en español.

También recibirán conocimientos sobre el diseño y prueba de escudos térmicos, elementos fundamentales para proteger a las naves durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

Durante el viaje también tendrán la oportunidad de participar en una conferencia con un astronauta de la NASA y vivir una experiencia de realidad virtual relacionada con la Estación Espacial Internacional. También conocerán naves espaciales.

“Somos amazónicas y podemos lograr muchas cosas”

Para las estudiantes, el viaje representa mucho más que conocer un centro espacial. Por ejemplo, Karol Mishell Gavilanes Tacuri, de 17 años, espera aprender sobre tecnología, astronomía, matemáticas e inteligencia artificial para posteriormente utilizar esos conocimientos en beneficio de su comunidad.

“Mi expectativa es aprender mucho sobre tecnología, astrología y matemáticas y la inteligencia artificial para poder ayudar con esas herramientas a mi comunidad”, indicó Gavilanes

Mientras que Kimberly Dayana Pacheco Armijos, de 15 años, asegura que su principal interés está en la robótica y en conocer cómo se diseñan y construyen los cohetes. Su sueño es convertirse en ingeniera de software.

“Me encanta la robótica y quisiera aprender como diseñan y hacen los cohetes. Me interesa también conocer cómo hacen para enviar naves al espacio", dijo Pacheco

“Somos mujeres amazónicas y podemos lograr muchas cosas”, añadió la estudiante, quien además alentó a otras niñas a luchar por sus sueños.

El proyecto Líderes al Espacio busca acercar a niñas de la Amazonía a la ciencia, tecnología, innovación y exploración espacial, y motivarlas a considerar estas áreas como parte de su futuro profesional.