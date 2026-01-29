Un femicidio ocurrió cada 22 horas en Ecuador en el 2025, según cifras de Aldea

El femicidio se tipificó como delito en Ecuador desde el 2014.

Cada 22 horas, una mujer fue víctima de femicidio en Ecuador. Así lo revela el más reciente informe de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), que se conoció el miércoles 28 de enero de 2026.

Según las cifras de este organismo, 411 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, a escala nacional. 50 eran niñas o adolescentes y al menos 126 víctimas eran madres.

Desde el 2014, cuando se tipificó este delito, ya suman 2 391 casos. Las provincias con más casos son Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos y Orellana.

De los femicidios registrados en 2025, 256 ocurrieron en sistemas criminales relacionados con bandas delictivas, lo que refleja el vínculo entre el crimen organizado y la violencia de género.

Otros 137 casos corresponden a feminicidios íntimos, familiares o en contextos de violencia sexual. Además, 18 fueron transfemicidios.

De los 441 casos, 50 de las víctimas eran niñas o adolescentes. La más joven tenía 11 meses y la más adulta 83 años. Además, el promedio de edad de las afectadas era de 35 años

19 mujeres reportaron antecedentes de violencia, seis tenían boletas de auxilio y 11 sufrieron abuso sexual.

Víctimas colaterales

Al menos 163 niños y adolescentes quedaron huérfanos por femicidio en el Ecuador, según Aldea. Esa cifra muestra un aumento en comparación al 2024, cuando hubo 131 casos.

Los agresores

Según Aldea, el 29% de los sospechosos tenía un vínculo sentimental con las mujeres. Tras perpetrar el crimen, nueve de ellos se suicidaron y cuatro lo intentaron.

Además, el 78% de los femicidios se cometieron con armas de fuego en 2025. En cambio, en 2024, era el 62%.