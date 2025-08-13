Los estudiantes de la Sierra y Amazonía tendrán nueve días de feriado en el nuevo año escolar

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía regresarán a clases el lunes 1 de septiembre del 2025, de forma escalonada

El Ministerio de Educación ya tiene listo el cronograma oficial para el año lectivo 2025-2026 en las regiones Sierra y Amazonía. El documento se difundió este miércoles 13 de agosto del 2025.

Además de marcar las fechas de regreso a clases, el cronograma revela que los estudiantes disfrutarán de nueve días de feriado a lo largo del ciclo escolar.

El nuevo año lectivo está dividido en tres períodos académicos, que suman 200 días. Los feriados están distribuidos a los largo de los tres ciclos de la siguiente forma:

Primer período académico

Del lunes 1 de septiembre al viernes 5 de diciembre del 2025.

Tres días de feriado Independencia de Guayaquil que se traslada del 9 de octubre al 10 de octubre del 2025.

que se traslada del 9 de octubre al 10 de octubre del 2025. Día de Difuntos , que se traslada del 2 de noviembre al 4 de noviembre.

, que se traslada del 2 de noviembre al 4 de noviembre. Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre.

Segundo período académico

Va del lunes 8 de diciembre del 2025 al viernes 20 de marzo del 2026.

Tres días de feriado y vacaciones escolares Navidad , el 25 de diciembre del 2025.

, el 25 de diciembre del 2025. Vacaciones de Año Nuevo , del 26 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2025.

, del 26 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2025. Carnaval, el 16 y 17 de febrero del 2026

Durante los períodos de vacaciones estudiantiles, los docentes desarrollarán actividades de revisión y calificación de evaluaciones, registro de notas, reportes, juntas de curso y planificaciones para estudiantes con necesidades educativas específicas

Tercer período académico

Se extiende del lunes 23 de marzo al viernes 26 de junio del 2026.

Tres feriados Viernes Santo , el 3 de abril.

, el 3 de abril. Día del Trabajo , el 1 de mayo.

, el 1 de mayo. Batalla de Pichincha que se traslada del 24 al 25 de mayo.

Regreso escalonado a las aulas

El retorno de estudiantes a las aulas en el régimen Sierra- Amazonía será escalonado, según el cronograma del Ministerio de Educación.

Lunes 1 de septiembre de 2025 : Bachillerato e inicial.

: Bachillerato e inicial. Martes 2 de septiembre : Ingresarán los alumnos de EGB Superior y Preparatoria.

: Ingresarán los alumnos de EGB Superior y Preparatoria. Miércoles 3 de septiembre: EGB Media y Elemental.

Cierre del año escolar en Sierra y Amazonía