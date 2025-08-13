Los estudiantes de la Sierra y Amazonía tendrán nueve días de feriado en el nuevo año escolar
El Ministerio de Educación publicó el cronograma del año lectivo 2025-2026, que regirá para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía
Los estudiantes de la Sierra y Amazonía regresarán a clases el lunes 1 de septiembre del 2025, de forma escalonada
Actualizada:
13 ago 2025 - 16:34
El Ministerio de Educación ya tiene listo el cronograma oficial para el año lectivo 2025-2026 en las regiones Sierra y Amazonía. El documento se difundió este miércoles 13 de agosto del 2025.
Además de marcar las fechas de regreso a clases, el cronograma revela que los estudiantes disfrutarán de nueve días de feriado a lo largo del ciclo escolar.
El nuevo año lectivo está dividido en tres períodos académicos, que suman 200 días. Los feriados están distribuidos a los largo de los tres ciclos de la siguiente forma:
Primer período académico
Del lunes 1 de septiembre al viernes 5 de diciembre del 2025.
Tres días de feriado
- Independencia de Guayaquil que se traslada del 9 de octubre al 10 de octubre del 2025.
- Día de Difuntos, que se traslada del 2 de noviembre al 4 de noviembre.
- Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre.
Segundo período académico
Va del lunes 8 de diciembre del 2025 al viernes 20 de marzo del 2026.
Tres días de feriado y vacaciones escolares
- Navidad, el 25 de diciembre del 2025.
- Vacaciones de Año Nuevo, del 26 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2025.
- Carnaval, el 16 y 17 de febrero del 2026
Durante los períodos de vacaciones estudiantiles, los docentes desarrollarán actividades de revisión y calificación de evaluaciones, registro de notas, reportes, juntas de curso y planificaciones para estudiantes con necesidades educativas específicas
Tercer período académico
Se extiende del lunes 23 de marzo al viernes 26 de junio del 2026.
Tres feriados
- Viernes Santo, el 3 de abril.
- Día del Trabajo, el 1 de mayo.
- Batalla de Pichincha que se traslada del 24 al 25 de mayo.
Regreso escalonado a las aulas
El retorno de estudiantes a las aulas en el régimen Sierra- Amazonía será escalonado, según el cronograma del Ministerio de Educación.
- Lunes 1 de septiembre de 2025: Bachillerato e inicial.
- Martes 2 de septiembre: Ingresarán los alumnos de EGB Superior y Preparatoria.
- Miércoles 3 de septiembre: EGB Media y Elemental.
Cierre del año escolar en Sierra y Amazonía
- Del 29 de junio al 3 de julio del 2026: Clases de recuperación para supletorios.
- Del 6 de julio al 9 de julio: Supletorios, calificaciones y juntas.
- Del 10 de julio al 8 de agosto: Vacaciones de docentes
