Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía tendrán nueve días de feriado en el nuevo año escolar

El Ministerio de Educación publicó el cronograma del año lectivo 2025-2026, que regirá para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía regresarán a clases el lunes 1 de septiembre del 2025, de forma escalonada

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía regresarán a clases el lunes 1 de septiembre del 2025, de forma escalonada

Flickr del Ministerio de Educación

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

13 ago 2025 - 16:34

Unirse a Whatsapp

El Ministerio de Educación ya tiene listo el cronograma oficial para el año lectivo 2025-2026 en las regiones Sierra y Amazonía. El documento se difundió este miércoles 13 de agosto del 2025.

Además de marcar las fechas de regreso a clases, el cronograma revela que los estudiantes disfrutarán de nueve días de feriado a lo largo del ciclo escolar. 

El nuevo año lectivo está dividido en tres períodos académicos, que suman 200 días. Los feriados están distribuidos a los largo de los tres ciclos de la siguiente forma:

Primer período académico 

Del lunes 1 de septiembre al viernes 5 de diciembre del 2025.

  1. Tres días de feriado

    • Independencia de Guayaquil que se traslada del 9 de octubre al 10 de octubre del 2025.
    • Día de Difuntos, que se traslada del 2 de noviembre al 4 de noviembre.
    • Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre. 

Segundo período académico

Va del lunes 8 de diciembre del 2025 al viernes 20 de marzo del 2026.

  1. Tres días de feriado y vacaciones escolares

    • Navidad, el 25 de diciembre del 2025.
    • Vacaciones de Año Nuevo, del 26 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2025.
    • Carnaval, el 16 y 17 de febrero del 2026

Durante los períodos de vacaciones estudiantiles, los docentes desarrollarán actividades de revisión y calificación de evaluaciones, registro de notas, reportes, juntas de curso y planificaciones para estudiantes con necesidades educativas específicas

Tercer período académico

Se extiende del lunes 23 de marzo al viernes 26 de junio del 2026.

  1. Tres feriados

    • Viernes Santo, el 3 de abril.
    • Día del Trabajo, el 1 de mayo.
    • Batalla de Pichincha que se traslada del 24 al 25 de mayo.

Regreso escalonado a las aulas 

El retorno de estudiantes a las aulas en el régimen Sierra- Amazonía será escalonado, según el cronograma del Ministerio de Educación.

  • Lunes 1 de septiembre de 2025: Bachillerato e inicial.
  • Martes 2 de septiembre: Ingresarán los alumnos de EGB Superior y Preparatoria. 
  • Miércoles 3 de septiembre: EGB Media y Elemental. 

Cierre del año escolar en Sierra y Amazonía

  • Del 29 de junio al 3 de julio del 2026: Clases de recuperación para supletorios. 
  • Del 6 de julio al 9 de julio: Supletorios, calificaciones y juntas. 
  • Del 10 de julio al 8 de agosto: Vacaciones de docentes

Te puede interesar