Alerta de abuso sexual de 4 niños por un profesor: Padres protestan en escuela de Quito

Padres de familia protestaron por casos de abuso sexual dentro de una escuela.

Decenas de padres de familia denuncian a un profesor por abuso sexual de, al menos, cuatro niños de una escuela de Quito.

Los padres de familia se aglomeraron en los exteriores de la escuela Concentración Deportiva de Pichincha, en el sur de Quito, la tarde de este lunes 8 de junio de 2026.

De acuerdo con información preliminar, al menos cuatro niños de seis años fueron abusados por un profesor.

En consecuencia, los padres de familia acudieron al plantel a protestar y exigir la salida de la vicerrectora.

Al sitio acudió personal de la Policía Nacional y se registraron enfrentamientos con los padres de familia.

Ministerio de Educación activó protocolos de protección

El Ministerio de Educación informó que "se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación y protección establecidos para estos casos".

El hecho fue reportado a la Dirección Distrital Eloy Alfaro, en el sur de Quito, y desde allí se implementaron acciones de "atención, protección y seguimiento del caso".

Según el Ministerio, se adoptaron medidas para "salvaguardar el bienestar del estudiante". Aunque no se dieron más detalles al respecto.

Además, la denuncia fue presentada a la Fiscalía, desde donde se desarrollan las investigaciones pertinentes.