Paso a paso y fechas claves para postular a vacantes de docente o psicólogo en colegios y escuelas

La postulación para vacantes de profesores, psicólogos y trabajadores empieza el 16 de agosto del 2025.

2 800 docentes, psicólogos y trabajadores sociales podrán acceder a plazas de empleo en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de Ecuador. El proceso de selección se realizará desde el 16 de agosto del 2025.

Estas vacantes se cubirán a través del proceso en la plataforma Educa Empleo. 2 300 plazas corresponden a docentes y 500 a profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

Los profesores podrán inscribirse desde el sábado 16 al lunes 18 de agosto, mientras que los psicólogos y trabajadores sociales postularán desde el martes 19 hasta el jueves 21 de agosto.

Los resultados se conocerán una vez finalizado el proceso de postulación y los seleccionados se incorporarán el 1 de septiembre del 2025. Este proceso se aplica para el régimen Costa - Galápagos y Sierra - Amazonía.

Todas las postulaciones deben realizarse en la página web del Ministerio de Educación o ingresando directamente a: https://ow.ly/jkeN50WFpkN

Así debe registrarse y aplicar a las vacantes

Generar un usuario y contraseña

Completar el registro con su información personal y profesional . Asegúrese de colocar de forma correcta su los datos de residencia y contactos

. Asegúrese de colocar de forma correcta su los datos de residencia y contactos Verificar y actualizar su experiencia docente . Si no ha registrado debe cargar la información y adjuntar el mecanizado del IESS y el certificado laboral

. Si no ha registrado debe cargar la información y adjuntar el mecanizado del IESS y el certificado laboral Aceptar las condiciones establecidas para continuar el proceso

establecidas para continuar el proceso Una vez registrado, debe ir a la pestaña ' Aplicación'

Seleccionar las especialidades a las que puede aplicar según su título académico

a las que puede aplicar según su título académico Elegir hasta cinco ofertas ordenándolas por prioridad, considerando que la primera es la más alta y quinta la más baja

El sistema no mostrará ofertas para las que no está especializado y tampoco le permitirá postular para vacantes con las que no cumpla los requisitos.

Para postular a vacantes de especilidad de inglés debe tener un título profesional relacionado con la especilidad y deberá escoger el instituto certificador, tipo y nivel del certificado y adjuntar el certificado B2 en formato PDF en 'Carga de certificados'.

Mientras que si desea postular a instituciones educativas interculturales bilingües debe contar de forma obligatoria con el Certificado de Suficiencia Lingüística (CESLI) vigente y registrado en el sistema de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.

Requisitos para acceder a 'Educa Empleo'

Docentes

Título de tercer nivel registrado en la Senescyt

de tercer nivel registrado en la Senescyt No encontrarse vinculado al Ministerio de Educación

encontrarse al de Educación No estar incurso en prohibiciones generales o especiales establecidas en la normativa que regula el servicio público

Profesionales DECE

Título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en los campos de Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, cuyas carreras estén asociadas con Psicología General, Psicología Educativa, Psicología Clínica, Trabajo Social y afines, registrado en la Senescyt

¿Cómo se calculará el puntaje?

Los postulantes obtendrán un puntaje de 30 puntos. Este se compondrá de la formación profesional (20) y experiencia docente (10).

No obstante, los aspirantes podrán acceder a bonificaciones de 10 puntos por; contar con la calidad de candidato apto/ elegible, haber laboraado en instituciones fiscomisionales, aplicar a vacantes de Instituciones Educativas Guardianas de los Saberes, ser recién graduado y ser educador comunitario. Y cinco puntos adicionales por tener una condición de discapacidad