Paso a paso y fechas claves para postular a vacantes de docente o psicólogo en colegios y escuelas
El Ministerio de Educación abrió 2 800 vacantes en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales. La postulación se realiza en línea.
La postulación para vacantes de profesores, psicólogos y trabajadores empieza el 16 de agosto del 2025.
13 ago 2025 - 12:50
2 800 docentes, psicólogos y trabajadores sociales podrán acceder a plazas de empleo en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de Ecuador. El proceso de selección se realizará desde el 16 de agosto del 2025.
Estas vacantes se cubirán a través del proceso en la plataforma Educa Empleo. 2 300 plazas corresponden a docentes y 500 a profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).
Los profesores podrán inscribirse desde el sábado 16 al lunes 18 de agosto, mientras que los psicólogos y trabajadores sociales postularán desde el martes 19 hasta el jueves 21 de agosto.
Los resultados se conocerán una vez finalizado el proceso de postulación y los seleccionados se incorporarán el 1 de septiembre del 2025. Este proceso se aplica para el régimen Costa - Galápagos y Sierra - Amazonía.
Todas las postulaciones deben realizarse en la página web del Ministerio de Educación o ingresando directamente a: https://ow.ly/jkeN50WFpkN
Así debe registrarse y aplicar a las vacantes
- Generar un usuario y contraseña
- Completar el registro con su información personal y profesional. Asegúrese de colocar de forma correcta su los datos de residencia y contactos
- Verificar y actualizar su experiencia docente. Si no ha registrado debe cargar la información y adjuntar el mecanizado del IESS y el certificado laboral
- Aceptar las condiciones establecidas para continuar el proceso
- Una vez registrado, debe ir a la pestaña 'Aplicación'
- Seleccionar las especialidades a las que puede aplicar según su título académico
- Elegir hasta cinco ofertas ordenándolas por prioridad, considerando que la primera es la más alta y quinta la más baja
El sistema no mostrará ofertas para las que no está especializado y tampoco le permitirá postular para vacantes con las que no cumpla los requisitos.
Para postular a vacantes de especilidad de inglés debe tener un título profesional relacionado con la especilidad y deberá escoger el instituto certificador, tipo y nivel del certificado y adjuntar el certificado B2 en formato PDF en 'Carga de certificados'.
Mientras que si desea postular a instituciones educativas interculturales bilingües debe contar de forma obligatoria con el Certificado de Suficiencia Lingüística (CESLI) vigente y registrado en el sistema de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.
Requisitos para acceder a 'Educa Empleo'
Docentes
- Título de tercer nivel registrado en la Senescyt
- No encontrarse vinculado al Ministerio de Educación
- No estar incurso en prohibiciones generales o especiales establecidas en la normativa que regula el servicio público
Profesionales DECE
- Título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en los campos de Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, cuyas carreras estén asociadas con Psicología General, Psicología Educativa, Psicología Clínica, Trabajo Social y afines, registrado en la Senescyt
¿Cómo se calculará el puntaje?
Los postulantes obtendrán un puntaje de 30 puntos. Este se compondrá de la formación profesional (20) y experiencia docente (10).
No obstante, los aspirantes podrán acceder a bonificaciones de 10 puntos por; contar con la calidad de candidato apto/ elegible, haber laboraado en instituciones fiscomisionales, aplicar a vacantes de Instituciones Educativas Guardianas de los Saberes, ser recién graduado y ser educador comunitario. Y cinco puntos adicionales por tener una condición de discapacidad
