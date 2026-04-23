Clausuran consultorio dental en Guayaquil por graves irregularidades sanitarias

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud clausuró una clínica dental en La Alborada, Guayaquil, por malas condiciones de salubridad.

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) clausuró un consultorio odontológico, ubicado en La Alborada, norte de Guayaquil.

Durante la inspección, el equipo técnico de la Agencia constató graves irregularidades que comprometían directamente la salud de los pacientes y del personal que laboraba en el establecimiento.

Entre los hallazgos más relevantes se identificó una deficiente gestión de desechos biológicos y sanitarios, lo cual representa un riesgo de contaminación y propagación de enfermedades.

Los procedimientos odontológicos se realizaban sin la esterilización adecuada de los instrumentos, explicó la Acess.

La entidad recordó que estas prácticas ponen en peligro la integridad de quienes reciben atención médica, por lo que el establecimiento quedó con los sellos de clausura hasta subsanar las irregularidades.