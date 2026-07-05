Desaparecidos de casa de acogida en Conocoto: Localizan a séptima niña, Darianyelis Valeria Rosales

Fiscalía General del Estado informó que Darianyelis Valeria Rosales, reportada como desparecida el 27 de junio de 2026, ya fue localizada.

La desaparición se reportó en el sector INFA, entre las calles Jaime Roldós Aguilera y Manuel Cajiao, al sureste de Quito.

Cinco de los menores fueron localizados la mañana del 28 de junio en Quito. El sexto fue encontrado el 29 de junio en Tulcán, mientras que Rosales figura como la séptima niña localizada.

Al momento, continúan desaparecido Torres Ojito Luis Eduardo, de 10 años. Ante cualquier información, puede contactarse al 1800 DELITO (1800-335486).

De acuerdo con información policial, la Casa de Acogida María Campi de Yoder, administrada por el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Humano, habría sido la residencia de los ocho niños que desaparecieron.

Un menor continúa desaparecido

El Ministerio del Interior indicó que los menores "aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para salir del establecimiento".

Comentó además, que para localizar a los siete menores se verificó cámaras de seguridad del sector, se coordinó la difusión de los afiches de búsqueda en redes comunitarias, entre otras verificaciones.