Hallan con vida a dos hombres extraviados en Parque Nacional Cajas e inician labores de rescate

Equipos de rescate hallaron con vida este viernes 12 de septiembre de 2025 a los andinistas Wilson Bustillos, de 67 años y Diego Pacheco, de 35, desaparecidos en el Parque Nacional Cajas.

Los hombres fueron hallados en el sector Palmas. "Se está articulando para que puedan ser extraídos en las próximas horas", escribió el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.

De acuerdo con el Burgomaestre, la condición física de los hombres "no es la mejor", pero "hay una alta probabilidad de que con la asistencia médica se recuperen totalmente".

Los bomberos anunciaron la mañana de este viernes el inicio de las tareas de búsqueda y rescate por quinto día consecutivo. El trabajo se llevó a cabo con ayuda de drones.

Se activó un Puesto de Mando de Avanzada en el sector de Santa María, en Molleturo, indicaron los bomberos.

En la búsqueda participaron miembros de la empresa Etapa, el Consejo de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, comuneros, familia y voluntarios.