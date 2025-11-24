Cuatro personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono y quemaduras en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia en el sur de Quito.

Cuatro personas resultaron afectadas por la deflagración de un tanque de gas en una vivienda en el sector de El Paraíso, en el sur de Quito, la madrugada de este lunes 24 de noviembre de 2025.

La emergencia fue reportada alrededor de las 03:00 a través del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Fue reportada como una explosión, pero el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) aclaró que se trató de una deflagración.

Un equipo del CBQ acudió a la vivienda afectada y atendió a cuatro personas que resultaron afectadas por la inhalación de monóxido de carbono y quemaduras de prime grado.

Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención especializada. Se desconoce su estado actual.

La vivienda resultó afectada. En paredes y techos se formaron fisuras y las ventanas también resultaron con daños.

Los bomberos permanecen en el sitio para revisar las condiciones del inmueble y ventilarlo para que quede en condiciones seguras para ser habitado.

De acuerdo con el CBQ, una deflagración es una combustión rápida que se da por la fuga y acumulación de gas en un lugar cerrado. Luego, con una chispa se enciende de manera momentánea.

Las autoridades capitalinas recomiendan revisar periódicamente, con personal técnico, las instalaciones de GLP en las viviendas y comercios.