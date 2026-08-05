IESS desembolsa USD 47 millones a clínicas y hospitales

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que desembolsó USD 47 3 millones durante julio de 2026 a prestadores externos de salud. Los recursos se destinaron, principalmente, a garantizar la atención de pacientes con enfermedades catastróficas y de alta complejidad.

El anuncio fue realizado este miércoles 5 de agosto de 2026 mediante un boletín oficial, en el que la institución detalló que los pagos beneficiaron a 57 establecimientos de salud a escala nacional. Según el IESS, el objetivo es asegurar la continuidad de los tratamientos para afiliados, jubilados y demás beneficiarios del sistema.

Prioridad para pacientes de diálisis y cáncer

De acuerdo con la entidad, la asignación de recursos priorizó a centros especializados en diálisis y unidades oncológicas, con el fin de evitar interrupciones en la atención de personas que requieren tratamientos permanentes por enfermedades catastróficas.

El IESS aseguró que mantener un flujo constante de pagos a la red complementaria permite garantizar la prestación de servicios médicos especializados y reducir el riesgo de afectaciones para miles de pacientes que dependen de estas terapias.

Más de USD 641 millones desembolsados

La institución informó que, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, ha cancelado un total de USD 641 millones a más de 336 prestadores externos en todo el país.

Según el Seguro Social, estos desembolsos forman parte de los compromisos asumidos con la red complementaria de salud y buscan fortalecer una relación técnica, transparente y responsable con los establecimientos que atienden a los asegurados.

¿Qué dice el IESS?

En el comunicado, el Instituto señaló que continuará fortaleciendo sus mecanismos de auditoría y de pago oportuno para garantizar una atención médica “digna, de calidad y sin interrupciones” para afiliados, jubilados y beneficiarios.

El anuncio se produce en medio del debate sobre el financiamiento del sistema de salud y la continuidad de los servicios que prestan las clínicas y hospitales privados que mantienen convenios con el IESS para atender a pacientes que requieren tratamientos especializados.