Ministerio de Educación abrirá 1 500 vacantes para profesores en agosto a través de Educa Empleo

La mayoría de vacantes para docentes, en agosto, se habilitarán en 12 provincias de Ecuador

El Ministerio de Educación confirmó, a Teleamazonas.com, que durante agosto de 2026 abrirá un nuevo proceso de selección dentro del programa Educa Empleo para contratar a más de 1 500 docentes que se incorporarán a instituciones educativas fiscales y fiscomisionales.

La convocatoria se realizará antes del inicio del año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, previsto para septiembre, con el objetivo de fortalecer la planta docente en las instituciones que requieren cubrir vacantes.

¿Cómo se distribuirán las vacantes?

Según información proporcionada por la Cartera de Estado a Primicias, el 45 % de las partidas disponibles corresponde a Educación General Básica, convirtiéndose en el nivel con mayor número de plazas.

La distribución de las vacantes también contempla: 15% para docentes de Lenguaje, 10% para docentes de Matemáticas, 5% para el Nivel Inicial. El porcentaje restante corresponde a otras especialidades requeridas por el sistema educativo.

Salario de los docentes

Los profesionales que sean contratados mediante el programa Educa Empleo recibirán una remuneración mensual de USD 817, conforme a la escala salarial establecida para estos cargos.

El Ministerio informó que la mayor cantidad de vacantes se concentra en 12 provincias del país, donde existe una mayor necesidad de incorporar personal docente.

Las provincias son: Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Azuay, Morona Santiago y Cañar.

¿Cómo postular en la plataforma?

Los aspirantes deberán completar el proceso en la plataforma dentro de las fechas establecidas.

Paso 1: Registre su información personal Ingrese al sistema y cree un usuario y contraseña.

Si ya tiene una cuenta, puede recuperar su clave en caso de haberla olvidado.

Complete toda la información de la sección Hoja de Vida.

Código Único Eléctrico, número de celular y correo electrónico.

Verifique o complete su experiencia laboral.

Adjunte los certificados laborales y el mecanizado del IESS en un solo archivo PDF cuando corresponda.

Si trabajó bajo servicios profesionales, cargue el certificado laboral y las facturas respectivas en formato PDF.

Acepte las condiciones del sistema para finalizar esta etapa. Paso 2: Seleccione las vacantes Ingrese a la pestaña Aplicación. El sistema mostrará únicamente las especialidades compatibles con su formación académica.

Podrá escoger hasta cinco vacantes y ordenarlas según su prioridad, siendo el número uno la opción principal. Paso 3: Cargue certificados si aplica Para vacantes de Inglés, deberá registrar la información del certificado B2 y cargar el documento en formato PDF.

Para instituciones de Educación Intercultural Bilingüe, será obligatorio contar con el Certificado de Suficiencia Lingüística vigente, registrado en el sistema correspondiente.

Si existen procesos simultáneos de Educa Empleo para docentes y DECE, solo podrá participar en uno de ellos.

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Requisitos para participar

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones: