IESS entrega medicamentos e insumos de compra masiva, ¿qué se entregó y a qué hospitales?

Desde este martes 28 de octubre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) empezó con la entrega de medicamentos en insumos médicos de la compra masiva por nueve millones de dólares hecha por la institución.

Esta entrega se hizo en Quito en el Hospital General Quito Sur y el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal, en el centro-norte de la capital.

Entre los medicamentos e insumos entregados hay tratamientos de inmunoterapia para diabetes y enfermedades raras o catastróficas.

El presidente del IESS, Edgar Lama, que estuvo en la entrega señaló que el Hospital Quito Sur recibió 50 resucitadores neonatales, estos equipos brindan ventilación y oxígeno a recién nacidos y prematuros.

Por su parte, en el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal se entregó una dotación de medicamentos e insumos de las mismas características para pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos renales.

El Presidente del IESS señaló que esta dotación garantiza el abastecimiento de este centro hasta marzo del 2026.

Infraestructura repotenciada

El Presidente del IESS también hizo un recorrido por el renovado centro quirúrgico del Hospital Quito Sur. Ahí se invirtieron cerca de dos millones de dólares para aumentar en un 25% la capacidad operativa.

Esta unidad atiende entre 1 100 y 1 300 pacientes mensuales, según señaló Marcelo Herrera, coordinador de áreas quirúrgicas.