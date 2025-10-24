Daniel Noboa: 'que el Seguro Social no sea prestador de salud, sino que eso sea del Ministerio'

El presidente Daniel Noboa dijo en la entrevista con CNN que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no debería ser un prestador de servicios de salud sino explicó que debe enfocarse en fortalecer su estructura financiera, la eficiencia de sus inversiones y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En la pregunta sobre qué cambiaría si se da una Constituyente fue claro en su respuesta dijo que se apunta a la inversión extranjera y habló del IESS. "Que en el área de salud, el Seguro Social no sea un prestador de salud sino que eso sea del Ministerio de Salud Pública y que el Seguro Social se maneje de una manera profesional y que asegure a mediano y a largo plazo el sistema de pensiones", dijo.

Las declaraciones del presidente llegan en un contexto de emergencia sanitaria dentro del IESS y a semanas de la Consulta Popular y Referéndum. El pasado 15 de septiembre de 2025, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 13 declarando en emergencia sanitaria y para coordinar una compra centralizada de medicamentos y equipos médicos.

El anuncio presidencial también ocurre cuando en los hospitales públicos enfrentan una grave crisis, como la falta de medicamentos en la mayoría de las unidades de salud administradas por el Ministerio de Salud.