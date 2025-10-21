IESS amplía plazo de pago de obligaciones patronales en Imbabura por efectos del paro

El IESS resolvió una ampliación excepcional del plazo para el pago de las obligaciones patronales

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció, este martes 21 de octubre del 2025, una ampliación excepcional del plazo para el pago de las obligaciones patronales correspondientes a octubre.

El objetivo es mitigar los efectos económicos derivados del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la eliminación del subisidio al diésel.

Se han registrado manifestaciones sociales y cierres viales que han afectado a la productividad y economía principalmente de la provincia de Imbabura, pues ha sido el epicentro del paro.

La nueva fecha máxima de pago será el 10 de diciembre de 2025, en lugar del 17 de noviembre como estaba previsto inicialmente.

Esta prórroga de 23 días adicionales permitirá a empleadores y afiliados cumplir con sus obligaciones sin que se generen intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se realicen dentro del nuevo plazo establecido.

Según datos del IESS, esta medida beneficiará a 4 915 empleadores, tanto del sector público como privado, y a 78 291 afiliados de la provincia de Imbabura.

La cobertura incluye a empleadores, afiliados voluntarios e independientes, con el propósito de garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios que ofrece la institución.

"Esta medida representa un alivio financiero temporal para el sector productivo y garantiza la continuidad de las prestaciones y servicios para los afiliados", señaló el IESS.