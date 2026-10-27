Gobierno habilita canal donde se prodrá denunciar irregularidades en hospitales: ¿cómo funciona?

Así funciona el nuevo canal del Gobierno para denunciar la corrupción en los hospitales, según informó el Ministerio de Salud este martes 27 de octubre de 2026.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) presentaron la campaña 'Más Integridad'.

Consiste en pacientes, usuarios y servidores públicos reporten posibles actos de corrupción en los establecimientos del sistema de salud pública del país.

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El mecanismo contempla la instalación de afiches con códigos QR en diferentes casas de salud.

La implementación de esta herramienta se dio luego de un recorrido que realizaron las autoridades en los hospitales Monte Sinaí, Universitario y el de Especialidades "Dr. Abel Gilbert Pontón".

Paso a paso: ¿Cómo presentar una denuncia?

Los usuarios que detecten irregularidades —como el cobro indebido por camillas, medicamentos o agendamiento de citas— pueden escanear el código QR colocado en los archivos de las instituciones médicas.

Al hacerlo, el sistema desplegará tres opciones para ingresar el informe:

Denuncia a título personal: Se realiza enviando la información e indicios al correo electrónico institucional.

Se realiza enviando la información e indicios al correo electrónico institucional. Denuncia anónima: Permite llenar un formulario digital sin la obligación de registrar datos personales o de identificación.

Permite llenar un formulario digital sin la obligación de registrar datos personales o de identificación. Asistente virtual ARA: Un chatbot interactivo que guía paso a paso al ciudadano en el proceso de formulación de la alerta.

Con códigos QR, pacientes y usuarios podrán reportar irregularidades en centros de salud del país. Minsiterio del Salud

Las autoridades precisaron que los denunciantes pueden adjuntar documentos o imágenes de manera opcional para sustentar las investigaciones, y señalaron que el sistema también se habilitará en las plataformas web institucionales.

Asimismo, en otras dependencias del Ejecutivo que ofrecen atención directa a la ciudadanía.