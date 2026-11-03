IESS entrega más de 7 000 medicamentos e insulina en Galápagos tras inundaciones

El Centro de Salud A Santa Cruz, en Galápagos, recibió más de 7 000 unidades de medicamentos durante la emergencia por inundaciones.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó este martes 3 de noviembre de 2026 sobre la entrega de más de 7 000 unidades de medicamentos e insulina al Centro de Salud A Santa Cruz, en Galápagos, en medio de la emergencia por las lluvias e inundaciones.

Según la institución, la dotación busca garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y abastecer la unidad de salud durante la emergencia.

Entre los insumos entregados se encuentran dosis de insulina destinadas a 95 pacientes con diabetes: 60 requieren insulina de acción intermedia y 35 de acción rápida, de acuerdo con el reporte del IESS.

¿Qué medicamentos llegaron a Santa Cruz?

El centro de salud también recibió medicamentos correspondientes a 14 tipos de productos, entre ellos antihipertensivos, antibióticos, anticonceptivos orales, antipiréticos y vitaminas.

La presidenta del Consejo Directivo del IESS, Cynthia Gellibert, señaló que el abastecimiento forma parte de las acciones para atender las necesidades médicas de los habitantes de Santa Cruz.

Además, la institución indicó que la atención médica en esta unidad está disponible para toda la población, independientemente de si está afiliada o no al IESS, durante la emergencia.