IESS venderá terrenos, casas y edificios: así se podrá comprar estos bienes

El proceso de venta de bienes improductivos del IESS se realizará mediante subasta pública

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) prepara la venta de 175 bienes inmuebles improductivos que tiene identificados a escala nacional.

Se trata de terrenos, casas y edificios que, según las autoridades, llevan más de 20 años sin ser utilizados. Por eso serán vendidos para generar liquidez para la institución.

Los bienes están ubicados principalmente en Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Azuay, según indicó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, durante una entrevista en Teleamazonas.

“El número de bienes que tenemos actualmente redondean los 1 387 y están avaluados en más de 1 000 millones de dólares a nivel catastral” dijo Cordovez.

"Tenemos identificados para vender al menos 175 bienes identificados a nivel nacional, como terrenos, edificios y casas", añadió el Presidente del Consejo Directivo del IESS.

En agosto de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció que el IESS venderá bienes improductivos para conseguir liquidez.

Según Cordovez, se trata de una "transformación de activos fijos a corrientes, es decir efectivo para tener una mejor sostenibilidad para el Fondo de Pensiones”.

No todos los inmuebles del IESS pueden entrar en este proceso de venta. La normativa establece que únicamente pueden venderse aquellos que no sean utilizados para actividades administrativas o para la atención de los afiliados, como hospitales, centros médicos u otras instalaciones que cumplan una función institucional.

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¿Cómo se venderán los inmuebles?

Para los ciudadanos o empresas interesados en comprar uno de estos bienes, el proceso será mediante subasta pública.

Antes de poner un inmueble a la venta, el IESS debe declararlo oficialmente como bien improductivo, luego de realizar estudios técnicos y legales.

Para enajenar los bienes, se realizará un avalúo comercial por un perito autorizado por la Superintendencia de Bancos. Ese avalúo determinará el precio de referencia para la subasta.

Cuando se convoque a una subasta, el IESS deberá publicar la información de los inmuebles en su página web y en medios de comunicación.

La convocatoria deberá publicarse durante tres días consecutivos en un periódico de circulación nacional y en un periódico de circulación provincial del lugar en donde se ubican los inmuebles

En el anuncio, los interesado podrán conocer la ubicación del inmueble, dimensiones, superficie, avalúo, precio mínimo de oferta y modalidad de pago.

¿Cómo puede participar una persona interesada?

Los interesados deberán presentar su oferta, en un sobre cerrado, dentro del plazo establecido en la convocatoria.

Además, deberán entregar una garantía equivalente, como mínimo, al 15% del avalúo referencial del inmueble.

Una vez recibidas las propuestas, el Comité encargado abrirá los sobres y revisará que las ofertas cumplan con los requisitos establecidos. La adjudicación se hará a favor del mejor oferente.

¿Qué pasa después de ganar la subasta?

El comprador que resulte adjudicatario deberá pagar el valor ofrecido dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación, si es pago de contado.

Una vez cancelado el valor, se formalizará la adjudicación del inmueble. A los demás participantes se les devolverán los valores entregados como garantía.

También existe la posibilidad de presentar ofertas a plazo. En esos casos, el inmueble permanecerá hipotecado a favor del IESS hasta que se cancele completamente la deuda.

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¿Quiénes no pueden participar?

La normativa establece que no pueden ser oferentes los dignatarios, funcionarios, servidores y trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tampoco pueden participar sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.