Lluvias inundan calles de Guayaquil y una enorme serpiente sorprende en un tejado de Guayas

En Pedro Carbo, una enorme serpiente fue vista desplazándose sobre los techos de una zona comercial.

Con corte de las 07:00 de este domingo, 27 de septiembre del 2026, se reportaban calles inundadas en distintos sectores de Guayaquil debido a las lluvias.

Equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades registradas.

Entre los puntos afectados constaban Urdesa, en la calle Enrique Ortega entre Higuas e Ilanes; la vía a Daule, a la altura del kilómetro 13; y Flor de Bastión, en el bloque 1 de la cooperativa Valle de la Flor.

Cámaras captaron calles anegadas

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 también registraron acumulación de agua en la avenida Antonio Parra y Gabriel Roldós.

El monitoreo se mantenía en la zona ante la posibilidad de nuevas novedades relacionadas con las lluvias.

Ante estas condiciones, se pidió a los conductores circular con precaución por los sectores donde se registraba acumulación de agua y prestar atención a las condiciones de las vías.

Una enorme serpiente apareció sobre los techos

Mientras en Guayaquil se atendían los efectos de las lluvias, en la Bahía del cantón Pedro Carbo, Guayas, comerciantes y transeúntes se sorprendieron al observar una enorme serpiente desplazándose sobre las cubiertas y techos del sector.

El avistamiento ocurrió después de las intensas precipitaciones registradas en la zona.

Habitantes señalaron que podría tratarse de una boa constrictor, conocida localmente como “matacaballos”, que habría buscado refugio en la infraestructura urbana ante la presencia de agua y humedad.